La Juventus non si ferma, Allegri spinge per un nuovo innesto: le ultime incredibili novità

Procede senza sosta la rivoluzione della Juventus, la dirigenza è impegnata sul mercato per completare l’organico bianconero e puntare a grandi e importanti obiettivi.

Dopo due quarti posti consecutivi, e zero trofei nell’ultima stagione, c’è voglia di rinascere in casa Juventus.

Nonostante i numerosi arrivi, la Vecchia Signora non intende fermarsi e starebbe valutando un ulteriore innesto.

Difesa rivoluzionata, ora bisogna trovare la quadra

Juventus attiva come non mai in questa finestra di mercato. Dopo due annate con più ombre che luci i bianconeri vogliono ripartire da quello che sanno far meglio: vincere. Per questo la dirigenza della Vecchia Signora ha rivoluzionato l’organico in sintonia con i dettami del tecnico Massimiliano Allegri. Uno dei reparti che ha subito maggiori cambiamenti è sicuramente la difesa. Rispetto alla scorsa stagione hanno, infatti, lasciato i bianconeri Matthijs De Ligt, passato al Bayern Monaco a titolo definitivo per una cifra intorno ai 70 milioni, e Giorgio Chiellini che si è congedato dalla sua Juventus per volare in MLS al Los Angeles FC.

Per due centrali ceduti, due centrali sono arrivati. Il primo in ordine di tempo è stato Federico Gatti, acquistato lo scorso gennaio e lasciato fino al termine della stagione in prestito al Frosinone. Il secondo è il miglior difensore della Serie A 2021-22, Gleison Bremer, strappato all’Inter che da diverso tempo era sul brasiliano.

Si cerca un rinforzo in corsia, ma prima bisogna cedere

Con la batteria dei centrali quasi al completo, le attenzioni della dirigenza juventina potrebbero ora spostarsi sulle corsie. Il primo obiettivo, Nahuel Molina dell’Udinese, è sfumato definitivamente. È ufficiale, infatti, il suo passaggio all’Atletico Madrid, voluto fortemente dal Cholo Diego Simeone. Saltato l’innesto a destra la Juventus adesso valuta la possibilità di rafforzare la corsia di sinistra. Piace molto David Raum laterale tedesco dell’Hoffenheim.

Il tedesco nell’ultima stagione si è reso protagonista con 3 reti e 13 assist in 35 presenze. Come riportato da Tuttosport, la Juventus proverebbe ad affondare il colpo nel caso in cui Alex Sandro dovesse partire. Il terzino brasiliano andrà in scadenza nel 2023 e, con ogni probabilità, lascerà la Juventus la prossima estate a parametro zero. Se il trasferimento dell’ex Porto dovesse essere anticipato di un anno, i bianconeri potrebbero intavolare la trattativa con l’Hoffenheim. Nelle preferenze della Juve, Raum ha superato l’italobrasiliano Emerson Palmieri e Destiny Udogie, sulla quale la Juventus resterà comunque vigile per capire gli sviluppi futuri.