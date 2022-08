Addio Bastoni, l’Inter studia le contro mosse: Marotta al lavoro

Continua il calciomercato dell’Inter che, dopo aver ceduto il passo ai cugini del Milan, vuole ritornare al vertice del campionato di Serie A: Beppe Marotta è al lavoro per definire le operazioni di mercato.

Oltre le entrate, infatti, i nerazzurri dovranno sacrificare un pezzo pregiato della propria rosa per far quadrare i conti.

La missione di Marotta e Ausilio è consegnare a Simone Inzaghi una rosa competitiva con un occhio al bilancio.

Congelata la trattativa Skriniar, il Paris Saint Germain cambia obiettivo

In questa estate nerazzurra non mancano di certo i tormentoni. In cima c’è senz’altro il caso legato a Dybala che dopo lunghi corteggiamenti, trattative smentite e poi confermate sembrava dovesse accasarsi all’Inter. Le difficoltà nel liberarsi di Alexis Sanchez , con la quale non arriva ancora l’accordo per la buonuscita, e nel cedere uno tra Joaquin Correa ed Edin Dzeko hanno frenato l’affare condotto da Beppe Marotta. Con un colpo di coda l’ex nerazzurro Mourinho è riuscito a convincere la Joya e a portarla all’ombra del Colosseo. L’immobilità del mercato in entrata dell’Inter è dovuta alla necessità di cedere per rientrare nei parametri del FFP (Financial Fair Play). In tal senso, tecnico e dirigenza avevano, a malincuore, avallato la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain. La sorpresa è arrivata proprio dalla Francia con Les Parisens che non sono arrivati alle cifre richieste dall’Inter e per questo hanno mollato la pista Skriniar. I francesi, infatti, hanno virato le loro mire su Nordi Mukiele, difensore classe ’97 prelevato dai tedeschi del Red Bull Lipsia.

Skriniar rimane, ma ci vuole il sacrificio di un big

Con la trattative tra Inter e Paris Saint Germain che si è arenata, il futuro di Skriniar sembra poter essere ancora con indosso la maglia nerazzurra. La mancata cessione, però, costringerebbe la dirigenza a sacrificare un altro pezzo pregiato dell’organico interista. Uno dei giocatori più apprezzati è sicuramente Alessandro Bastoni.

Da tre stagioni all’Inter, Bastoni gioca con carisma e temperamento nonostante la giovane età. L’ex Atalanta, infatti, è un classe ’99 che può vantare già un’ottima esperienza in campo internazionale. Laureatosi campione d’Italia con l’Inter nella stagione 2020-2021 e campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini ad EURO2020, Bastoni piace a diversi club in Europa. Il Chelsea, che doveva rifondare la sua difesa, ha fatto un sondaggio con la società che, però, ha rispedito al mittente ogni richiesta. Anche uno dei suoi più grandi estimatori, Antonio Conte, aveva provato a portarlo in Premier League, nel suo Tottenham, ma il giocatore ha ringraziato e declinato la proposta. Bastoni, infatti, ha dichiarato che sta bene all’Inter e che si vede con la maglia nerazzurra per ancora tanti anni, magari diventandone una bandiera. I tifosi dell’Inter, dunque, possono dormire sonni tranquilli.