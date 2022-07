Inter, c’è l’accordo: il giocatore a un passo dalla sua nuova avventura

Novità importanti in casa Inter per l’accordo trovato tra il giocatore e la dirigenza: ci sono solo da sistemare gli ultimi dettagli ma Inzaghi può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Ritorna a muoversi il calciomercato in casa nerazzurra dopo la delusione per i mancati ingaggi di Paulo Dybala e Gleison Bremer, finiti rispettivamente alla Roma e alla Juventus.

Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter possono tornare a sperare: si sta infatti andando a definire un’operazione di mercato attesa ormai da tempo. Dopo un giugno sfavillante nel quale Marotta è riuscito ad alzare il valore della squadra sia con giovani promesse che con campioni affermati, l’entusiasmo era un po’ svanito nelle ultime settimane. Due colpi importanti ormai quasi definiti come Dybala e Bremer sono alla fine sfumati, e ciò è avvenuto soprattutto per due motivi.

Innanzitutto per i paletti economici imposti dalla società che non ha permesso ulteriori rilanci soprattutto per quanto riguarda l’ex difensore del Torino. L’offerta messa sul piatto dalla Juventus di circa 50 milioni di euro è stata infatti inarrivabile per la dirigenza nerazzurra. In secondo luogo i problemi incontrati nel mercato in uscita, che non hanno permesso all’Inter di fare cassa. Sono tanti infatti gli esuberi che Marotta e Ausilio non sono riusciti a piazzare per via dell’elevato ingaggio.

Tra questi c’era sicuramente Vidal, che alla fine ha accettato la proposta del Flamengo dopo aver trovare un accordo per la buonuscita di circa 4 milioni di euro. Un reparto che però ha urgenza di essere sfoltito è l’attacco che, con l’arrivo di Lukaku, presenta troppi giocatori. Il primo che sembra destinato a partire è Andrea Pinamonti, con l’Atalanta che sembra la favorita numero uno ad accaparrarselo. Il giovane italiano non sarà però l’unico: ecco cosa sta succedendo.

Marotta e Ausilio al lavoro: si chiude nei prossimi giorni

Da quello che sta trapelando dalle amichevoli estive, la coppia titolare dell’attacco dell’Inter di Simone Inzaghi sarà composta dalla Lu-La, con Correa e Dzeko pronti a subentrare dalla panchina. Chi invece è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico è Alexis Sanches. La sua cessione avrebbe dovuto finanziare il colpo Dybala, ma il cileno ha rifiutato qualsiasi offerta fino ad ora rallentando i piani dei nerazzurri. Il suo futuro sembra però ormai arrivato a una svolta definitiva.

Dalla Francia sono sicuri: il Nino Maravilla sta per diventare un nuovo giocatore dell’Olimpique Marsiglia su indicazione del nuovo allenatore, l’ex Verona Igor Tudor. L’attaccante si sarebbe convinto ad accettare la proposta della squadra francese ma allo stesso tempo è in trattativa con l’Inter, con cui ha ancora un anno di contratto, per discutere della buonuscita. Una vicenda simile a quella del suo connazionale Vidal e che alla fine si risolverà con una stretta di mano tra le parti.

Una buona notizia per i nerazzurri che, con l’addio a Sanches, si libererebbero di un altro stipendio molto pesante a livello di bilancio. E chissà che magari i soldi risparmiati non possano essere reinvestiti per un ulteriore colpo…