Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma? Lui ex di una conduttrice Rai

Tra un impegno di lavoro e l’altro, Elisabetta Gregoraci è una mamma a tempo pieno, ma cosa si sa riguardo alla sua vita privata. Ecco, a tal proposito, quali sono le ultime indiscrezioni lanciate da un noto settimanale.

Abbiamo imparato a conoscere meglio Elisabetta nel 2020, anno in cui ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. In tale occasione, la conduttrice si è mostrata al pubblico senza filtri, attraverso racconti inerenti a gioie e dolori della sua vita.

Tra gli avvenimenti positivi che hanno segnato l’esistenza della Gregoraci vi è, senza dubbio, la nascita del suo unico figlio, Nathan Falco, venuto al mondo nel 2010 dall’amore con l’imprenditore Flavio Briatore. Nonostante nel 2017 abbiano deciso di separarsi, Flavio ed Elisabetta sono sempre rimasti in ottimi rapporti, specie per il bene di Nathan, con il quale entrambi amano passare gran parte del loro tempo.

Da quando il suo matrimonio con Briatore è giunto al capolinea, la conduttrice si è dedicata prevalentemente al suo lavoro e a suo figlio, ma di recente, un noto settimanale ha ipotizzato che, al momento, la Gregoraci possa avere una particolare intesa con l’ex fidanzato di una nota showgirl italiana. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Semplice amicizia o qualcosa di più?

Attualmente, Elisabetta Gregoraci è impegnata nella conduzione di Battiti Live, la kermesse musicale estiva in onda tutti i martedì sera su Italia 1, insieme al collega Alan Palmieri. La sua carriera, dunque, procede a gonfie vele, così come il rapporto con il suo unico figlio, Nathan Falco Briatore, con il quale Elisabetta è una mamma meravigliosa. Nella vita di una donna, però, oltre che per l’amore per il proprio lavoro e per la famiglia, è giusto che ci sia spazio anche per l’amore romantico; di questo aspetto, sui canali social di Elisabetta Gregoraci non vi è alcuna traccia. Stando a quanto riportato dal settimanale Di Più, invece, sembra che la bella conduttrice abbia di recente trascorso delle serate in alcuni dei locali del suo ex marito in compagnia di Giulio Fratini. Quest’ultimo è un giovane imprenditore, ed è anche l’ex fidanzato della showgirl Roberta Morise. Al momento non vi è alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, motivo per il quale la natura del loro rapporto rimane tutt’ora sconosciuta.

Il rapporto con Flavio

Come precedentemente accennato, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati sposati per ben nove anni, dal 2008 al 2017. Nonostante non siano più una coppia, i due ex coniugi continuano a intrattenere un bellissimo rapporto, così come si evince dai loro rispettivi profili social.

Spesso, infatti, sia Elisabetta sia Flavio pubblicano su Instagram dei meravigliosi ritratti di famiglia in compagnia di Nathan. L’amore può finire, certo, ma non il rispetto nei confronti di tutto ciò che si è costruito insieme, così come la voglia di far crescere il proprio figlio in un ambiente sereno, circondato dall’affetto di entrambi i genitori.