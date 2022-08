Ilaria D’amico torna in tv e sbarca in Rai: “Dibattiti aperti sulla politica e non solo”

Dopo due anni trascorsi lontano dalla televisione, Ilaria D’amico ha deciso di tornare in pista, e lo farà grazie alla conduzione di un nuovo programma di approfondimento.

Come tutti saprete, Ilaria D’amico è una celebre giornalista e conduttrice televisiva la quale, negli anni, ha avuto modo di specializzarsi in particolar modo nel settore del giornalismo sportivo. La sua carriera in tv iniziò grazie a Renzo Arbore il quale, nel 1997, le assegnò la conduzione del programma calcistico di Rai International intitolato La giostra del goal.

Negli anni avvenire, la carriera nel mondo dello spettacolo di Ilaria non si è mai fermata, fino a quando, nel 2020, non è stata lei a decidere di prendersi una pausa dal lavoro e dalla tv: in questi due anni, infatti, la D’amico ha preferito dedicarsi ai suoi figli e alla sua famiglia.

Ora, però, Ilaria è pronta per una nuova avventura della quale, di recente, ha parlato nel corso di un’intervista – rilasciata durante la presentazione dei palinsesti Rai – a un noto quotidiano. Ecco, dunque, le parole della conduttrice.

Pronta per ricominciare

Alla recente presentazione dei palinsesti Rai era presente anche Ilaria D’amico. Il motivo? Perché a partire da settembre la giornalista sarà alla conduzione di un nuovo programma d’informazione intitolato Che c’è di nuovo, in onda in prima serata su Rai Due. In tale occasione, Ilaria ha rilasciato un’intervista al quotidiano Leggo durante la quale, a proposito del suo nuovo impegno televisivo, ha affermato quanto segue: “Sarà un programma che racconta il fatto nuovo della settimana, ma anche tutto il nuovo che c’è intorno a noi. Lo faremo con tanti linguaggi diversi. Ci sarà anche un personaggio che ci verrà a parlare di un tema sociale che l’ha riguardato. Proverà a farlo in maniera coinvolgente. Non mancheranno i reportage, monologhi di liberi pensatori e un dibattito aperto su temi politici e non. Calcio e politica per me sono passione, e quindi la mia sarà una conduzione passionale!”.

Il bisogno di rallentare i propri ritmi

Come precedentemente accennato, Ilaria D’amico ha trascorso gli ultimi due anni lontano dalla televisione e dal lavoro. Ecco, a tal proposito, che cosa ha rivelato la giornalista nel corso della suddetta intervista: “Sono stati due anni bellissimi. E se non ci fosse stata questa possibilità con la Rai, sarei rimasta ancora a casa con la mia famiglia. Dopo ventitré anni senza mai fermarmi, avevo proprio sentito l’esigenza di prendere del tempo per me, per stare vicino alla famiglia, ai miei figli, seguire mio marito. Avevo sentito l’esigenza di staccare”.

Il programma propostole dal secondo canale Rai, tuttavia, ha catturato la sua attenzione, e a partire da settembre, come lei stessa ha affermato a Leggo, il suo scopo sarà quello di “intercettare un pubblico che ha bisogno di essere riavvicinato da Rai Due.”