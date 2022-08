Gianni Morandi taglia i capelli e si presenta con un nuovo look, ma c’è chi non apprezza: “Stavi meglio prima” [FOTO]

Il cantante bolognese Gianni Morandi ha tagliato i capelli ed ha regalato uno scatto del suo nuovo look ai suoi fan, ma non tutti hanno gradito.

Lui è uno dei cantanti, attori e conduttori tv più amati dal grande pubblico, un’autentica leggenda della musica nostrana. Stiamo parlando del grande Gianni Morandi. Lo scorso anno, ha incantato il Teatro Ariston giungendo terzo alla kermesse di Sanremo e vincendo, in coppia con Jovanotti, la serata cover e duetti con un medley dei grandi successi di entrambi.

Pochi giorni fa, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023, Amadeus, ha annunciato che Gianni Morandi lo affiancherà in tutte le serate della kermesse, la quale andrà in onda dal 7 all’11 febbraio. Insieme a loro, nella prima e nell’ultima puntata, anche Chiara Ferragni.

Si tratta della terza conduzione per Gianni Morandi del Festival di Sanremo, dopo quella del 2011 e del 2012, mentre come concorrente ha vinto il più importante Festival canoro del Paese nel 1987, con il brano Si può dare di più, insieme a Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri.

Lo scatto di Gianni Morandi

Amatissimo dal pubblico più giovane, Gianni Morandi sta vivendo una seconda giovinezza ed è una vera star dei social. Qualche giorno fa, sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 1,4milioni di followers – il cantante ha pubblicato uno scatto con un nuovo look. Ha scritto: “Taglio netto”, e in effetti l’artista bolognese ha tolto il ciuffo, marchio di fabbrica da sempre. Tanti i complimenti, ma non sono mancati però i fan delusi: “Stavi meglio prima”, scrive qualcuno. Ad ogni modo, il cantante tornerà presto al suo look abituale, non appena sarà passata quest’estate.