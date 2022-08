Mistero in mare: due barche alla deriva senza passeggeri, in una trovata lettera d’addio

Trovate in mare due imbarcazioni alla deriva. A bordo non c’erano passeggeri. In una delle due barche trovato un biglietto d’addio.

La prima imbarcazione misteriosa ritrovata senza passeggeri a bordo è una piccola barca a noleggio, mentre la seconda è un gommone.

È giallo in mare per due barche finite misteriosamente alla deriva. Un enigma, anzi due enigmi sulle acque. Le due imbarcazioni sono state rintracciate nell’Imperiese, tra Bordighera e Sanremo.

Da una parte c’è una piccola barca a motore, un natante trovato alla deriva senza conducente a bordo. La prima imbarcazione ritrovata senza passeggero è una piccola barca a noleggio. Era stata noleggiata da un cinquantenne tedesco. Di lui non c’è traccia, ma a bordo è stata trovata una lettera d’addio per la famiglia. Un fatto che fa pensare a un possibile gesto estremo da parte dell’uomo.

La barca è stata trovata da un pescatore che ha avvertito la Capitaneria. Un elicottero della Guardia costiera e due motovedette stanno perlustrando il tratto di mare fino al confine con la Francia.

Trovato anche un gommone senza passeggero

La seconda imbarcazione trovata mentre andava alla deriva è un gommone, forse appartenente a un pescatore. È stato trovato in mezzo al mare. Anche in questo caso a bordo non c’era nessuno. A far ipotizzare che possa essere di un pescatore il fatto di aver recuperato diverso materiale per la pesca a bordo. Al momento però non si sa a chi possa appartenere e non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa. Tra le ipotesi al vaglio anche quella secondo cui a bordo potesse esserci un pescatore che, colpito da malore, è cascato in acqua. Anche su questo secondo episodio sta indagando la Capitaneria di porto.