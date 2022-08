«Dai, balliamo assieme». E gli rubano il Rolex da 11 mila euro

Ennesimo colpo dei predoni degli orologi a Milano. Questa volta hanno adottato la tecnica del “balletto di gruppo”. Un altro turista derubato in pieno centro nel capoluogo lombardo.

Prima hanno offerto degli stupefacenti a un turista. Quando ha rifiutato, gli si sono avvicinati sorridenti e lo hanno invitato a unirsi a loro in una specie di danza in cerchio. Al momento di congedarsi dai tre “amiconi”, l’uomo si è accorto che gli mancava qualcosa: il suo orologio di lusso. Glielo avevano sfilato durante l’improbabile balletto di gruppo.

Sembrava un’idea simpatica: un balletto improvvisato per strada, una danza di gruppo tenendosi tutti per mano. Meno simpatica la conclusione per un turista inglese, che al termine del girotondo si è ritrovato senza l’orologio, un Rolex del valore di circa 11 mila euro.

È successo stanotte verso le 4. Il turista inglese, 42 anni, si trovava a Milano in via Alessio di Tocqueville, a pochi passi da corso Como, zona di locali e movida. Agli agenti di polizia il quarantaduenne ha raccontato di essere stato accerchiato a un certo punto da tre ragazzi – probabilmente di origine nordafricana – che all’uscita delle discoteche della zona hanno tentato di vendergli della droga. Lui ha detto di aver rifiutato le sostanze stupefacenti, ma di essersi poi fatto coinvolgere – complice evidentemente qualche drink di troppo – in una sorta di balletto in strada durante il quale lui e i tre ragazzi si tenevano per mano.

L’orologio volatilizzato dopo la danza

Alle fine del ballo i tre presunti ladri lo hanno salutato e si sono dileguati, mentre l’ignaro turista inglese si è accorto che il polso sinistro era più leggero di quanto non ricordasse. Per forza: lo avevano “alleggerito” dell’orologio di marca. Coi tre nordafricani si era dileguato anche il suo Rolex Submariner da 11 mila euro.

Quando ha realizzato di non avere più al polso l’orologio allora ha avvertito la polizia. Il turista ha chiamato il 112: la centrale operativa di via Fatebenefratelli ha inviato in corso Como gli agenti della Volante del commissariato Greco-Turro, che hanno raccolto la denuncia del turista derubato. Le prime ricerche nella zona però non hanno dato esito positivo, i ladri sono scomparsi nel nulla.