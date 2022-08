Operaio licenziato si vendica: distrugge con l’escavatore gli edifici da lui costruiti

Il gesto ha comportanti danni molto seri: l’uomo, 59 anni, è ora finito in grossi guai con la legge perché ha demolito edifici che egli stesso aveva contribuito a edificare

Un uomo di 59 anni, operaio, ritenendo di essere stato licenziato ingiustamente, ha compiuto un folle gesto che ora gli potrebbe costare davvero tantissimo, dato che i danni provocati sono alquanto ingenti.

L’uomo, infatti, pensando di essere stato licenziato ingiustamente dai suoi datori di lavoro, si è servito di un escavatore per demolire edifici che lui stesso aveva contribuito a metter su. Una vendetta molto forte di cui ora dovrà pagare pesanti conseguenze.

Il fatto è occorso circa 10 giorni fa a Rosseau Marina, dalle parti del lago Muskoka, che si trova nella regione dell’Ontario, in Canada. In quest’area, sono state da poco edificate delle case luxury per turisti molto abbienti che sono anche molto appassionati di natura e barche.

L’operaio 59enne, dopo il licenziamento, ha sfogato tutta la sua furia su più di un palazzo, anche se ne ha di fatto distrutto solo uno, come riporta Il Mirror.

Ora l’operaio è finito in grossi guai

Una vendetta di questo tipo costerà parecchio all’uomo, soprattutto perché chiaramente ci sono in ballo danni di una certa entità. Danni che infatti ammontano a 5mila dollari canadesi, che corrispondono a circa 4mila euro. In realtà, come riporta il National Post, i danni complessivi potrebbero raggiungere i 10 milioni di euro. L’uomo che ha commesso l’incauto gesto è stato denunciato.

Geordie Newlands, che è il proprietario di un’azienda che lavora in zona, ha avuto dure parole di condanna per quello che è successo. L’uomo ha infatti commentato così:«Purtroppo la pandemia ha imposto tagli alle nostre imprese e la reazione di questo operaio è qualcosa di sconvolgente. I danni sono sicuramente ingentissimi, l’unica buona notizia è che nessuno si sia fatto male».

La polizia non ha voluto rivelare il nome dell’uomo accusato, perché, come ha spiegato il poliziotto Gosia Puzio al Toronto Sun, in questo caso, la cosa non è rilevante. Un utente ha postato su twitter, commentando l’accaduto:«Un dipendente scontento e licenziato di un porticciolo vicino alla nostra casa al lago è scattato e ha distrutto l’intero porticciolo con un escavatore. Qualcuno ha maggiori informazioni sull’accaduto?».