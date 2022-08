Ivana seppellita da Trump nel suo campo da golf. Un modo per ottenere sgravi fiscali?

Ivana Trump giace ora nel suo campo da golf in New Jersey. A seppelirla l’ex marito Donald Trump.

Ivana è morta lo scorso 14 luglio 2022, all’età di 73 anni. La donna, modella e imprenditrice di origini ceche, è morta per un arresto cardiaco. È stato l’ex marito a seppellirla nel suo campo da golf in New Jersey. Circolano già sul web le immagini della lapide. La scelta di adibire il campo da golf a cimitero pare alquanto strana. Ad oggi, in New Jersey qualsiasi terreno usato come cimitero sia esente da tassazioni. Questo prevede la legge dello Stato.

Ivana è stata sepolta nel golf club dell’ex marito Donald a Bedminster, in New Jersey. La tomba si trova in un’area fiorita, vicino alla prima buca del campo e, a quanto mostrano le immagini, appare spoglia, con una piccola lapide e un mazzo di fiori bianchi. Questo campo è stato, negli ultimi giorni, al centro della cronaca, in quanto ha ospitato un torneo, che è stato sponsorizzato dall’Arabia Saudita.

Trump, come si sa, non è esente dallo scatenare polemiche. Già nel 2012 aveva stupito tutti con l’idea di voler costruire un vero e proprio mausoleo per se stesso. In seguito aveva dichiarato di voler costruire un cimitero di famiglia che arrivasse ad accogliere oltre mille tombe. Un’idea che aveva poi ridimensionato, parlando di un cimitero di famiglia con 10 lotti. Questo significa un cimitero familiare pronto ad ospitare ben 248 posti.

E nel 2017 la decisione di adibire il campo di golf, sito a Bedminster, in New Jersey, a cimitero familiare. Ivana Trump, infatti, è stata già sepolta qui e lo stesso ex presidente degli Stati Uniti d’America ha dichiarato di volere essere sepolto lì.

In molti, però, hanno visto nella decisione di Donald un modo per sfuggire alla tassazione. Secondo alcuni media americani, infatti, quella del cimitero familiare sarebbe solamente una scusa usata da Trump per poter beneficiare degli sgravi fiscali.

Infatti, secondo la legge vigente nel New Jersey, qualsiasi terreno che venga utilizzato come cimitero diventa automaticamente esente da tassazioni, aliquote e valutazioni. Per di più, anche le società cimiteriali sono anche esentate dal pagamento di tasse immobiliari o sulla proprietà, oltre a quelle di successione.

Dunque rimane il dubbio sull’ambigua scelta dell’ex presidente statunitense di scegliere proprio un campo da golf, sito in New Jersey, come location per ospitare le tombe di famiglia. Sta di fatto Ivana Trump, recentemente scomparsa lo scorso 14 luglio 2022, è stata sepolta proprio in questo campo da golf.