Usa, devastanti alluvioni in Kentucky: decine di morti e centinaia di sfollati

Si aggrava il bilancio delle vittime (ancora parziale) delle piogge torrenziali che hanno colpito lo stato Usa del Kentucky.

Tra le vittime della devastante alluvione anche dei bambini. Dichiarato lo stato d’emergenza

Almeno 28 morti: è il bilancio, fino ad ora, delle spaventose alluvioni che hanno colpito il Kentucky orientale. Ma il conteggio dei morti accertati è solo parziale e appare destinato a lievitare ulteriormente. A comunicarlo è stato il governatore del Kentucky, Andy Beshear. In un intervento alla Cnn ha parlato del disastro “peggiore nella storia” del Kentucky, aggiungendo poi. in un video pubblicato sui social, che il conto dei morti potrebbe raggiungere “cifre a due zeri”.

Tra le vittime delle alluvioni, ha spiegato Beshear, ci sono anche quattro bambini. Nel frattempo i soccorritori moltiplicano gli sforzi per cercare di trarre in salvo le persone colpite dalle alluvioni. C’è però il timore di nuove piogge e inondazioni nel Kentucky dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono anche stati costruiti 15 rifugi capaci di ospitare 359 persone, accolte anche in due campeggi e parchi.