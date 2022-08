Ecco come hanno scovato al Zawahiri: tradito dal fatto che stava ogni tanto in balcone

Ayman Al Zawahiri è stato assassinato durante un assalto Usa commesso con un drone della Cia a Kabul. L’operazione è stata portata a termine nel weekend e non ci sarebbero state vittime civili

Al Zawahiri, capo di Al Qaeda, è morto nel corso di un assalto americano messo in atto con un drone della Cia a Kabul. Il leader del gruppo terroristico è stato colpito da un paio di missili Hellfire.

Il presidente degli Usa Joe Biden ha seguito le operazioni dalla White House, dove è isolato poiché ha contratto nuovamente il Covid. Come riporta l’Onu, Al Zawahiri si era nascosto in un luogo che si trova al confine tra Afghanistan e Pakistan.

Il leader di Al Qaeda aveva scelto di nascondersi in un edificio in una zona residenziale di Kabul, non lontano dalle ambasciate occidentali, un po’ come aveva fatto Bin Laden. Per mimetizzarsi al meglio, meglio restare dalle parti del centro, non in periferia. Una scelta strategica, quasi obbligata per i latitanti come Zawahiri, perché se si allontanano rischiano.

L’estremista egiziano ha commesso un passo falso e la Cia è riuscita a scoprire, a inizio 2022, che si sarebbe trasferito a Kabul con i suoi familiari. Da quel momento in poi, l’intelligence ha fatto un lavoro di ricerca che si è rivelato efficace: se l’uomo fosse rimasto nella zona tribale o in qualche luogo periferico sarebbe stato più difficile trovarlo, ma vivendo in città, è stato tutto più semplici per gli informatori, che hanno avuto vita facile.

Con estrema cautela, vista la vigilanza dei radicali Haqqani, che da sempre tutelano i membri di Al Qaeda e che oggi sono ai vertici della sicurezza dell’Afghanistan. Gli Usa hanno messo in atto un piano di spionaggio che ha reiterato lo schema usato per neutralizzare Bin Laden.

I tecnici hanno messo su un modello della casa in cui si nascondeva il terrorista, mixando osservazione da vicino, ricognizione satellitare e altri mezzi a noi non noti. A Biden hanno mostrato una riproduzione dell’abitazione di Kabul e gli hanno anche fatto vedere il tallone d’achille dell’uomo, quello che ogni tanto stava sul balcone.

E a quel punto, questa consuetudine ha permesso ai due missili Hellfire di centrare l’obiettivo a colpo sicuro, mentre il leader di Al Qaeda è stato tradito da questa sua abitudine.