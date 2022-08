Meteo OGGI martedì 2 agosto | Stabile e soleggiato, salgono le temperature

Le previsioni meteo di oggi, martedì 2 agosto. L’anticiclone africano continua a garantire sulla nostra penisola un tempo stabile e soleggiato, previsto su gran parte delle nostre regioni. Non mancherà qualche isolato temporale.

L’inizio di agosto è sotto la morsa dell’anticiclone africano, con le temperature tornano ad aumentare fino a punte superiori ai 35°C. La giornata di oggi sarà ampiamente soleggiata e piuttosto calda, soprattutto nelle aree del Centro-Nord. Previsto tuttavia qualche isolato temporale pomeridiano lungo i settori alpini del Triveneto, oltre che sulla dorsale appenninica centrale (principalmente in Abruzzo).

Nord

Gli effetti dell’anticiclone africano si fanno sentire anche nelle regioni del Nord. La giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su buona parte delle regioni settentrionali. Già nel tardo pomeriggio, tuttavia, l’iniziale nuvolosità diffusa potrebbe svilupparsi in alcuni temporali sulle Alpi del Triveneto. Fenomeni, questi, che si esauriranno dalle prime ore serali.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da una giornata all’insegna del caldo e del sole. Previste alcune nubi cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso delle aree appenniniche e nelle zone interne peninsulari, con rovesci e locali temporali in assorbimento già nelle ore serali. Ampio e prevalente soleggiamento, invece, il tempo su tutto il resto delle regioni, Sardegna inclusa, nonostante qualche breve e temporaneo passaggio di nuvolosità.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. L’anticiclone africano garantirà pressione stabile, e porterà un tempo ampiamente soleggiato da mattino fino a sera. Da segnalare, comunque, alcuni addensamenti pomeridiani previsti per le ore centrali della giornata, e che andranno a svilupparsi sui rilievi calabresi e su quelli orientali siciliani.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori piuttosto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in rialzo su Pianura Padana centrorientale, Appennino tosco-emiliano, Sardegna, Umbria, regioni centrali adriatiche e Molise. Sono invece in diminuzione lungo le coste venete, e senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Pee quanto riguarda i valori massimi, questi sono in calo su pianura lombarda, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna occidentale e coste marchigiane. Si segnala invece un lieve aumento sul restante territorio sardo, sui rilievi abruzzesi e molisani, Campania, Puglia garganica, bassa Calabria e nord Sicilia. Valori massimi che rimangono invece stazionari sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente da deboli a moderati settentrionali al sud, Sicilia compresa, con locali rinforzi sulla Calabria ionica. Si segnalano deboli variabili sul resto del paese, con prevalenza del regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il basso Adriatico e il mar Ionio, mentre saranno da poco mossi a mossi il mar di Sardegna ad ovest e lo stretto di Sicilia. Poco mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.