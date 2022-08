Meteo OGGI mercoledì 3 agosto | Stabile e soleggiato da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 3 agosto. L’anticiclone africano continua a garantire sulla nostra penisola un tempo stabile e soleggiato, previsto su gran parte delle nostre regioni. Non mancherà qualche isolato temporale.

L’inizio di agosto è sotto la morsa dell’anticiclone africano, con le temperature che tornano ad aumentare fino a punte superiori ai 35°C. Con tempo stabile da Nord a Sud, la giornata di oggi sarà ampiamente soleggiata e piuttosto calda, soprattutto nelle aree centro-settentrionali. Previsto tuttavia qualche isolato rovescio nelle ore pomeridiane, sia lungo i settori alpini che sulla dorsale appenninica centrale.

Nord

Gli effetti dell’anticiclone africano si fanno sentire anche nelle regioni del Nord. La giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su buona parte delle regioni settentrionali. Previsti tuttavia addensamenti consistenti ad evoluzione diurna sulle aree appenniniche e sulla catena alpina, con lievi brevi rovesci che saranno però in rapido assorbimento serale.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da una giornata all’insegna del caldo e del sole. Previste nubi cumuliformi durante la mattinata e nelle ore pomeridiane, a ridosso dei rilievi di Marche ed Abruzzo. Addensamenti previsti anche nelle zone interne della Sardegna, con deboli rovesci associati che saranno però in esaurimento nelle ore serali. Innocui annuvolamenti mattutini previsti invece sul settore tirrenico peninsulare. Tutto il resto dell’area centrale godrà invece di una giornata soleggiata da mattina a sera.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. L’anticiclone africano garantirà pressione stabile, e porterà un tempo ampiamente soleggiato da mattino fino a sera. Da segnalare, comunque, alcuni annuvolamenti diffusi sulle aree appenniniche e nell’entroterra siciliano, con deboli rovesci e qualche isolato breve temporale sui rilievi calabro-lucani e su quelli della Sicilia orientale. Previsti inoltre addensamenti poco significativi su alcune zone di Campania e Basilicata.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori piuttosto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in calo sulle aree alpine, nonché sull’appennino emiliano-romagnolo e marchigiano, mentre sono in lieve rialzo su Piemonte orientale, Liguria, coste venete, entroterra sardo, Lazio, Campania e Sicilia. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in aumento sui rilievi valdostani, ponente ligure, Triveneto, Appennino emiliano-romagnolo, Sardegna occidentale, nord Toscana e Sicilia centroccidentale. Massime in leggera diminuzione su entroterra abruzzese e molisano, oltre che sulla Puglia garganica. Temperature stazionarie, invece, su tutto il resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali al sud. Sul resto del paese soffieranno invece deboli variabili, che tenderanno ad assumere regime di brezza nelle ore centrali lungo le coste.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a poco mossi l’Adriatico centromeridionale, il mar Ionio e lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini italiani, invece, saranno poco mossi o calmi.