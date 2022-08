Reddito di Solidarietà: il reddito della Meloni è molto desiderato, cifre ricche

Con l’arrivo del governo di centro-destra il reddito di cittadinanza è a rischio.

Infatti leader del centrodestra sono sempre stati molto polemici nei confronti del reddito grillino.

Sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini che Silvio Berlusconi hanno spesso e volentieri definito il reddito di cittadinanza come uno spreco di danaro pubblico.

Il Reddito della Meloni

Ma oltre ad essere uno spreco di denaro pubblico secondo questi tre leader del centrodestra il reddito di cittadinanza spinge anche i giovani a non cercarsi un lavoro.

Più volte è stato detto e sottolineato che il reddito di cittadinanza andrebbe eliminato secondo questi tre leader politici. Di conseguenza è normale che i beneficiari di reddito di cittadinanza che vanno avanti soltanto grazie a questa misura abbiano paura di una cancellazione di questo ausilio. Infatti sono tantissime le famiglie italiane specialmente al sud che in pratica vivono soltanto grazie ai soldi del reddito di cittadinanza. Eppure se è vero che il governo di centrodestra probabilmente cancellerà il reddito di cittadinanza è vero anche che Giorgia Meloni ha pronto uno strumento sostitutivo che dovrebbe chiamarsi reddito di solidarietà.

Il Reddito di Solidarietà

Alcuni lo chiamano reddito di solidarietà mentre altri lo chiamano assegno di solidarietà ma non è molto diverso dal reddito di cittadinanza. Sostanzialmente il reddito di solidarietà sarebbe erogato alle famiglie con ISEE entro i 15.000 euro. Dovrebbero essere famiglie che hanno soltanto un immobile e che nei sei mesi precedenti alla domanda non hanno avuto nessun introito. Oltre a questi paletti economici c’è anche il paletto che si deve trattare di famiglie con cittadinanza italiana oppure famiglie con cittadinanza di altro paese europeo. Ad ogni modo queste famiglie devono essere residenti in Italia da almeno 10 anni.

Quanto eroga

Il reddito di solidarietà eroga 400 euro per ogni nucleo familiare. Però questi 400 euro vengono aumentati di 250 euro per ogni membro della famiglia che sia minorenne. Ma arrivano 250 euro extra anche per ogni membro della famiglia che sia ultrasessantenne o anche per ogni membro della famiglia che sia diversamente abile. Quindi il reddito di solidarietà può facilmente arrivare ad erogare cifre molto importanti. Gli italiani attualmente si stanno chiedendo se nel loro caso specifico il reddito di solidarietà possa essere meglio o peggio del reddito di cittadinanza che magari percepiscono attualmente. Tuttavia c’è da sottolineare che il reddito di solidarietà ha sicuramente un limite rispetto al reddito di cittadinanza. Infatti il reddito di solidarietà sarà erogato per un massimo di 12 mesi e poi la misura non potrà essere richiesta di nuovo. Queste sono almeno le indiscrezioni filtrate.