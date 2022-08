Università, la stangata che affossa gli studenti | Se non paghi la sanzione è pesante

Per legge, le tasse universitarie devono essere versate da ogni studente. Il loro mancato pagamento ha delle conseguenze che non andrebbero sottovalutate: le sanzioni possono diventare delle vere e proprie stangate.

Le tasse universitarie devono essere pagate per legge nei limiti previsti dalle scadenze. Si tratta di un obbligo comune ad ogni studente universitario. Nei casi in cui non viene rispettato, prevede delle sanzioni che non andrebbero sottovalutate.

Sono diversi i motivi per cui una persona potrebbe non pagare le tasse universitarie. Diversi studenti, per esempio, decidono di sospendere il loro percorso di studi per un determinato periodo – che sia per dedicarsi al lavoro o per prendersi una pausa.

Tra un impegno e l’altro, potrebbe anche capitare di dimenticarsi di versare il pagamento. L’importante è che quando una persona si scorda di rispettare la scadenza, o decide di mettere lo studio in stand-by, dovrebbe informare l’ateneo seguendo un iter specifico.

Cosa succede quando non si pagano le tasse universitarie

Il mancato pagamento di una tassa universitaria si collega al rischio di essere penalizzati dalle sanzioni. Ciò significa che, col passare del tempo, il prezzo da pagare si farà sempre più alto per via degli “interessi di mora”.

Se, per esempio, la tassa viene pagata dopo qualche giorno o una settimana, gli interessi non saranno particolarmente alti. Ma se si aspettano mesi, o addirittura anni, aumenteranno notevolmente. Questo è il caso di chi sceglie di abbandonare gli studi senza seguire la procedura di rinuncia apposita: così facendo, continuerà ad essere iscritto all’università e ad accumulare gli interessi.

Il tetto massimo degli “interessi di mora”, in situazioni come queste, può variare da università a università. In media, può arrivare fino a 150 euro o più. Quando si raggiunge il tetto massimo, si perde il diritto di iscriversi agli appelli e dare esami e, di conseguenza, la possibilità di laurearsi. Insomma, si finisce con un blocco della propria carriera universitaria, fino a quando il pagamento verrà versato.

Esiste la prescrizione per le sanzioni universitarie?

Le tasse universitarie ed il loro mancato pagamento – con gli interessi correlati – possono cadere in prescrizione. Termine usato per indicare l’estinzione di un diritto nel caso in cui non viene esercitato per un certo periodo di tempo.

Il mancato pagamento delle tasse universitarie può cadere in prescrizione dopo cinque anni, insieme agli “interessi di mora”. Il periodo di prescrizione delle tasse d’ateneo è alquanto breve se si considera che, solitamente, è di dieci anni. La spiegazione è la seguente: gli studenti universitari dovrebbero pagare le tasse periodicamente.