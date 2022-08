€500 ad agosto per la spesa del supermercato agli ISEE bassi, aiuto sociale prezioso

Purtroppo lo Stato Sociale italiano è molto avaro nei confronti delle famiglie in difficoltà.

Mentre altri paesi europei hanno uno Stato Sociale che mette in campo aiuti molto forti per chi sia in difficoltà, lo Stato Italiano purtroppo eroga aiuti molto circoscritti.

In pratica l’unico strumento di contrasto alla povertà che esista in Italia è il reddito di cittadinanza. Tuttavia come vedremo ci sono anche degli altri aiuti a disposizione delle famiglie con un ISEE basso.

Gli aiuti sociali importanti ed il RdC

La questione del reddito di cittadinanza è diventata molto calda. Infatti in autunno dovrebbe arrivare al potere un governo di centro-destra che teoricamente dovrebbe cancellare il reddito grillino.

Infatti i leader del centrodestra hanno più volte sostenuto di essere molto contrari al reddito di cittadinanza. Quindi per le tante famiglie italiane che vanno avanti proprio grazie al reddito di cittadinanza c’è la possibilità che questo venga abolito. Tuttavia ci sono due aiuti in Italia pensati per gli ISEE e bassi che restano comunque sia un ausilio per la vita di tutti i giorni. Il primo di questi aiuti sono i buoni spesa.

Un aiuto per la spesa del supermercato

I buoni spesa sono una cifra erogata dal Governo e inviata a tutti i comuni italiani. Ogni comune italiano decide in autonomia che cosa fare con i soldi dei buoni spesa. quindi ogni comune fissa un tetto ISEE differente per poter accedere ai buoni spesa. In alcuni comuni questo tetto ISEE è più alto mentre in altri è più basso. Anche la cifra erogata può essere molto diversa perché se alcuni comuni erogano cifre basse come 2 o 300 euro, altri arrivano anche a 6 o 700€. Quindi è importante verificare il bando sul sito del proprio comune. Oltre ai buoni spesa c’è anche la misura sociale della carta acquisti.

L’altro aiuto sociale

La carta acquisti è una card gialla che viene ricaricata di €80 ogni due mesi. Questa card gialla non è da confondersi con quella del reddito di cittadinanza. Questi due aiuti sono entrambi cumulabili con il reddito di cittadinanza ma bisogna anche sottolineare che alcune amministrazioni locali mettono in campo aiuti assolutamente autonomi per gli ISEE bassi.