Capelli ricci: tutti i consigli per averli sempre in ordine, sani e splendenti

I capelli ricci sono splendidi, ma bisogna saperli gestire dedicandogli tempo e cura, ecco come fare.

I capelli ricci sono semplicemente stupendi, di qualunque colore e forma siano. Eppure bisogna avere un occhio di riguardo per non trovarsi in testa un cespuglio indomabile o commettere degli errori rovinandoli.

E’ necessario usare qualche accorgimento in più per la cura dei capelli ricci, perché ogni donna vuole avere una chioma morbida e ordinata, che sia sana e faccia invidia a tutti, ecco tutti i suggerimenti utili.

Dimmi che riccio sei

I capelli ricci, purtroppo, hanno una cattiva fama, alcuni pensano che siano difficili da gestire, che siano propensi a diventare crespi, in realtà molto sta anche nel capire a quale tipologia appartengono, ci sono quelli ondulati, quelli che terminano a spirale e quelli invece che sono proprio afro.

Come trattare i capelli ricci