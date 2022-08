Caterina Balivo, la confessione su suo marito che non ti aspetti: “Sono io che…”

Mostrandosi super sensuale, in un vestito tutto pizzi e trasparenze, la conduttrice Caterina Balivo, ha rilasciato un’intervista rivelando qualcosa del marito che nessuno si aspettava.

Forse per festeggiare il successo del suo programma, o forse il ritorno in Rai dopo due anni di assenza, la conduttrice Caterina Balivo si è regalata una copertina molto sensuale che la mostra vestita in un abito lingerie verde, fatto di pizzi e trasparenze.

A rimanere a bocca aperta non soltanto il marito Mario Brera ma anche tutti i fan della conduttrice, felicissimi di poterla vedere nuovamente “a casa” sulla Rai e sapere che per lei ci sono tante grandi novità ad attenderla.

Conclusa da poco l’esperienza su Tv8 con Chi vuole sposare mia mamma? La presentatrice è tornata in Rai a condurre un nuovo show: Help – Ho un dubbio per poi ripartire per La7 a settembre.

Caterina Balivo, la confessione su suo marito che non ti aspetti.

Non appena messo nuovamente piede in Rai il successo è stato clamoroso, e la prima puntata del programma è stata vista da 538.000 spettatori con il 5.2%. Di fatto, il suo programma è stato quello con più pubblico della seconda serata. E per festeggiare i suoi 4o anni compiuti da poco si è mostrata sulla copertina del settimanale F in una mise molto sensuale, raccontando inoltre alcuni particolari del marito. “Felice di avere quarant’anni”, ha dichiarato sia sulla cover, che all’interno dell’intervista. E i follower l’hanno riempita di complimenti. Poi è arrivata anche la confessione su Guido Maria Brera, considerato da molti un genio. La sua risposta: “Più genio io a essermelo preso”. E sulla vita di coppia racconta: “Se litighiamo, lui è capace di non parlarmi, cosa per me impossibile, e qui viene fuori la mia napoletanità: oggi è oggi, domani è domani. Domani potrei morire”. Per lei comunque grandi novità, perché il ritorno in Rai, sarà solo un passaggio. A settembre debutterà su La7 con un nuovo game show preserale in onda tutti i giorni. E sarà “in esclusiva“come ha affermato il numero uno della rete, Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti 2022/23.

Di cosa parlerà lo show?

Per lei, come detto, si apre la fascia preserale e la prima esperienza al timone di un game show che, dovrebbe essere (ma non c’è ancora nessuna conferma) l’adattamento del quiz show Usa Lingo. “Un format di parole, alla riscoperta della lingua italiana, in stile enigmistica e di grande intrattenimento in linea con la vocazione della rete” come ha come ha confermato Urbano Cairo.

Nell’attesa, al momento prosegue con HELP – Ho un dubbio e si gode le vacanze insieme alla famiglia. È stata vista in prima fila al concerto benefico di Jennifer Lopez e alla tappa di Cerveteri del Jova Beach Party e poi in barca e insieme ai 2 figli Guido Alberto di 10 anni, e Cora che compirà 5 anni il 16 agosto.