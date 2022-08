Kate Middleton, i “suoi” abiti a disposizione di tutte | Ecco come fare per averli

Qualsiasi cosa indossi Kate Middleton va immediatamente sold out, perché oltre ad essere una “principessa”, è anche una “regina” di stile. Ora i suoi abiti possono essere a disposizione per tutte. Ecco come.

Che Kate Middleton sia una regina di stile è cosa nota a tutti. Qualsiasi abito indossi, tempo pochi minuti sparisce da negozi e siti online. Che sia un semplice vestito di poche decine di sterline, o una mise di grandi stilisti, è lei una delle “influencer” più importanti al mondo.

Cosa questa che non è sfuggita ai grandi marchi di moda che fanno a gara per poterla vestire. Un abito indossato dalla Middleton, vale più di qualsiasi altra pubblicità.

Proprio per questo motivo ora grazie ai grandi magazzini londinesi Marks & Spencer è possibile avere gli abiti della principessa. Ma come?

Kate Middleton, i “suoi” abiti a disposizione di tutte.

Prossimamente sarà possibile trovarli all’interno dell’enorme negozio londinese, in una nuova collezione in collaborazione con Ghost, marchio londinese che Kate Middleton ha dimostrato nel tempo di amare. Lo ha infatti scelto in diverse occasioni, come ad esempio nell’apparizione a sorpresa sulla BBC in occasione della raccolta fondi per le persone colpite dal Covid, in pieno lockdown. In quell’occasione indossava una abito lilla con stampa micro floreale andato esaurito dopo pochi minuti. Ma anche quando ha indossato una semplice blusa bianca con il colletto nero, mostrandosi via zoom con le famiglie dei membri delle Forze Armate nel 2020, il capo, sempre di Ghost, non ha fatto in tempo ad uscire dal magazzino che già non si trovava più. La Duchessa ha persino voluto indossare Ghost per la foto ufficiale del decimo anniversario di matrimonio con il Principe William. Insomma, Kate Middleton adora questo brand, che ora attraverso M&S lancia una nuova collezione, sempre caratterizzata da abiti lunghi e floreali, ma anche da jumpsuit e bluse, ispirati ai modelli scelti da Kate.

Gli auguri alla cognata Meghan

Oltre agli abiti, Kate è anche una regina di “modi”. Nonostante sono noti a tutti i dissapori che corrono tra lei e Meghan Markle, per il suo compleanno, e forse proprio per tacitare queste voci, si è premurata di farle gli auguri via social.

“Auguri di buon compleanno alla duchessa del Sussex!», hanno scritto lei e William su Twitter con una foto di Meghan scattata durante il recente soggiorno in Inghilterra dei Sussex per il Giubileo di platino della regina. Il “minimo indispensabile” ovviamente, ma fatto con i modi di una vera reale.