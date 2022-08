Francesca Chillemi, drammatico lutto per l’attrice di Che Dio Ci Aiuti: “Mi hai fatto sentire amata”

L’attrice di Che Dio Ci Aiuti, Francesca Chillemi, ha parlato sui social del terribile lutto che ha colpito la sua famiglia nelle scorse ore. I messaggi di cordoglio di fan e colleghi.

Lei è una delle attrici più note ed amate del piccolo schermo, ex Miss Italia 2003, in questi anni protagonista di diverse serie di successo, come Che Dio Ci Aiuti e Braccialetti Rossi. Stiamo parlando di Francesca Chillemi.

Proprio in questi giorni, Francesca Chillemi, in uno spot insieme all’attore turco Can Yaman, ha annunciato l’arrivo su Canale 5 dell’attesissima serie Viola come il mare.

Intanto, però, sui social, l’ex Miss Italia ha parlato del drammatico lutto che ha colpito la sua famiglia, ovvero della dipartita di sua nonna. Le parole colme d’amore dell’attrice.

Le parole dell’attrice

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, l’attrice ed ex Miss Italia, ha scritto un breve e commovente messaggio per sua nonna, venuta a mancare nella giornata di ieri. Si legge: “Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata”.

Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio e vicinanza all’attrice da parte dei suoi fan, anche dei colleghi, come Elena Santarelli, Cristina Chiabotto e Alessandro Roja.