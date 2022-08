Totti ai raggi X, l’amico racconta come sta davvero: “Le colpe al 50% ma…”

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi hanno le bocche cucite, a parlare per loro, una miriade di opinionisti e amici dei due ex coniugi, che informano il pubblico su come sta davvero la coppia. Primo tra tutti Alex Nuccetelli.

Un gossip così grande come la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi farà parlare a lungo. Intanto dal giorno in cui è stato fatto l’annuncio tramite l’Ansa, non c’è stato un sito, un giornale, o una trasmissione televisiva che non abbia parlato dei due.

Al contrario “i due”, hanno le bocche cucite, e per loro parlano decine di opinionisti e amici dell’ex coppia, raccontando tutto quello che si sa fino ad ora dei due. Anche “Estate in diretta” la trasmissione di Rai 1 condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, si è occupata del caso.

In studio Alba Parietti e Alex Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti ed ex compagno di Antonella Mosetti oltre che padre di sua figlia Asia. Nuccetelli è “sceso in campo” più volte su questo argomento, rilasciando interviste a settimanali e quotidiani e approdando ora su Rai 1.

Totti ai raggi X alla “Estate in Diretta”. E Nuccetelli racconta

Alex Nuccetelli, famoso pr romano, sembra essere il più informato su come stanno davvero le cose. “Come sta Francesco in questo momento?”, gli ha chiesto senza giri di parole Roberta Capua. “Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto”. Nel discorso è poi entrata anche Alba Parietti, elogiando le doti di papà di Francesco Totti. “Bisogna avere buon senso, le separazioni sono sempre lutti enormi Francesco ha molta anima, è una persona molto perbene, ha grande empatia. Lui vuole essere un buon padre. Quello che vogliono i figli, alla fine, è quello di continuare ad avere equilibri. Forse ne hanno di più con due genitori separati che vanno d’accordo e sono in pace. In questi casi, dopo un matrimonio così lungo, le colpe sono sempre al cinquanta per cento”.

E proprio parlando di figli si è fatto cenno alla storia circolata nelle ultime settimane, secondo cui Francesco avrebbe portato sua figlia Isabel a casa di Noemi Bocchi. “Escludo categoricamente una cosa di questo tipo” è stata la secca replica di Nuccetelli. “Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui sti sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie”.

La cena della discordia

Il conduttore, ha poi mandato in onda alcune Stories di Instagram, che tanto hanno fatto discutere nei giorni scorsi, quelle in cui si vedono Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale.

“Ripeto: Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati”. Ha voluto sottolineare in maniera ferma Nuccettelli. “Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary”, ha spiegato.