Francesco Totti, il racconto di chi lo conosce bene: come sta davvero l’ex Capitano dopo la fine del matrimonio

Sulla vicenda del matrimonio finito tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è intervenuto l’amico dello sportivo, vale a dire Alex Nuccetelli, ecco le sue parole relative alle condizioni di lui in un momento delicato come quello delle ultime settimane.

Fa ancora molto discutere la lunga storia terminata tra Totti e la Blasi, dopo 20 anni insieme il rapporto di una delle coppie più celebri in Italia è arrivata a concludersi, il comunicato congiunto di qualche giorno fa non ha lasciato ormai dubbi.

In questi stessi giorni successivi alla notizia ufficiale si sono rincorse diverse voci, anche se i diretti interessati hanno cercato di mantenere il riserbo più assoluto, in modo tale da preservare i 3 figli dalla fuga delle notizie stesse.

Anche se nessuno dei due è più intervenuto, un amico di lunga data del campione sportivo ha detto la sua in una recente intervista, si tratta di Alex Nuccetelli, intervenuto in un programma televisivo.

Cosa ha dichiarato Nuccetelli

Nella versione estiva de La Vita in Diretta, vale a dire L’estate in diretta, programma quotidiano in onda nel pomeriggio di Rai Uno, nello spazio dedicato al gossip non si poteva non ritornare sulla questione tra l’ormai ex coppia.

Invitato per l’occasione Alex Nuccetelli, il PR è intervenuto in qualità di ospite ed amico dell’ex attaccante di calcio, dichiarando come lui non se la stia passando tanto bene ma in un momento come questo la priorità rimangono i figli e la tutela di essi stessi.

Come sta l’ex calciatore

Secondo Nuccetelli, in modo diplomatico ha affermato come le colpe della fine del loro matrimonio siano equivalenti tra di loro ed il loro obiettivo comune sarà quello di essere degli ottimi genitori, dichiarando come certi equilibri arrivino meglio da separati.

Sul capitolo dedicato a Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Totti e secondo alcune voci motivo della rottura con la Blasi, Alex Nuccetelli è stato invece più categorico: “Escludo un qualcosa di questo tipo, lui sa essere molto attento come padre ed ha conosciuto lei ad un torneo di padel, dove c’era anche Ilary, ma non si sono di certo frequentati in quel periodo”.