Il Paradiso delle Signore, ufficiale: ecco quando inizia e le anticipazioni dei primi episodi

Andiamo a scoprire la data di partenza ma anche le trame delle prime puntate de Il Paradiso delle Signore, settima stagione, in onda su Rai Uno.

In queste settimane si stanno girando le nuove, ed attesissime, puntate della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. La settima stagione – che secondo alcuni rumors potrebbe essere l’ultima, ma ne parleremo poi – sarà ricca di colpi di scena.

Ad ogni modo, i primi nodi da affrontare riguarderanno diverse coppia. Nel corso dell’ultima dello scorso giugno, abbiamo assistito al matrimonio tra Salvo e Anna, ma anche alla rottura tra Marco e Gemma. Il Sant’Erasmo ha dichiarato il suo amore a Stefania.

Siamo venuti a conoscenza, in queste settimane, grazie anche agli spoiler degli attori, di clamorosi ritorni, come quello di Quinto – interpretato da Cristiano Caccamo – che sconvolgerà proprio la coppia formata da Imbriani e Amato.

Quando inizia

Intanto, partiamo dalle notizie ufficiali: la settima stagione de Il Paradiso delle Signore prenderà il via lunedì 12 settembre su Rai Uno, dalle 15.55 circa, come di consueto dopo il talk di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Una data per nulla scontata, dal momento che, in vista delle elezioni del 25 settembre, Rai Uno proporrà diversi speciali del Tg1. Si era anche supposto, infatti, di spostare la serie di qualche settimana ma l’idea è stata poi accantonata. Va ricordato che Il Paradiso delle Signore 7 subirà uno stop tra fine novembre e dicembre in vista dei Mondiali di calcio in Qatar.

Le trame

Parliamo invece delle anticipazioni: la Contessa Adelaide, desiderosa di vendicarsi contro Umberto, e venuta in possesso di importanti quote del Paradiso, farà pressioni su Vittorio Conti per il licenziamento di Flora Ravasi. Conti resisterà, difendendo la sua brillante stilista, mentre la Contessa deciderà di affidare i suoi affari a sua nipote. Gloria, invece, andrà in carcere, ma la mamma di Stefania troverà al suo fianco inaspettatamente Ezio Colombo, il quale, venuto a conoscenza del gesto di Gemma, si schiererà dalla sua parte.

Stefania e Marco avranno subito un momento di crisi: troppo forte l’ostilità delle famiglie Colombo e Sant’Erasmo, mentre la giovane è scossa dall’arresto di sua mamma e mediterà di lasciare il Paradiso. Salvo, intanto, scoprirà il segreto di Anna, ma non è tutto: i due ben presto scopriranno che Quinto è vivo. Infine, Ludovica Brancia tornerà dalla Grecia, ma senza il Torrebruna, per la gioia di Marcello. Ma le cose stanno per cambiare: Roberta potrebbe tornare da Bologna.