Gloria Radulescu biondo platino, il cambiamento sorprende i fan: la Marta del Paradiso irriconoscibile [FOTO]

Siamo abituati a vederla castana – e più scura sul set de Il Paradiso delle Signore – ma avete mai visto l’attrice Gloria Radulescu bionda? Ecco lo scatto.

Lei è una delle attrici più amate dal grande pubblico, stella nascente della nuova generazione di attori, protagonista – tra gli altri – della notissima serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, nei panni della fotografa e moglie di Vittorio Conti, Marta Guarnieri.

Stiamo parlando chiaramente dell’attrice Gloria Radulescu. La sua carriera inizia nel 2012, quanto partecipa a Miss Italia, dove giunge tra le prime dieci. Da lì alla recitazione il passo è breve e Radulescu vuole realizzare il suo sogno di diventare un’attrice.

Dopo diversi ruoli, ottiene grande successo partecipando dapprima alla serie di Rai Uno Non dirlo al mio capo e, in seguito, a quella di Canale 5 Le Tre Rose di Eva, prima dell’approdo a Il Paradiso delle Signore, dove conquisterà il cuore del grande pubblico.

Lo scatto di Gloria Radulescu

Siamo abituati a vedere l’attrice Gloria Radulescu con i capelli castani, portati però un po’ scuri sul set de Il Paradiso delle Signore per il personaggio di Marta Guarnieri. In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, l’attrice ha postato una foto di lei completamente bionda. Si fa fatica a riconoscerla, cambiata anche per esigenze televisive, in questa serie di scatti. Tantissimi i like al post.

Ma Gloria Radulescu, dopo un anno e mezzo lontano, tornerà a Il Paradiso delle Signore? Al momento non c’è alcuna ufficialità, ma i fan sperano. C’è da dire, però, che il nome di Gloria Radulescu non compare tra quelli presenti nel cast della prossima stagione, la settima, in partenza il prossimo 12 settembre.