Napoli, la cessione illustre che fa tremarei tifosi: offerta in arrivo dalla Premier League

Il Napoli è protagonista sul mercato in uscita: dopo aver detto addio a Koulibaly, gli azzurri potrebbero salutare un altro big.

È un’estate di grandi cambiamenti in casa Napoli: dopo gli addii di alcuni senatori, potrebbe arrivare la cessione di un altro top player in direzione Premier League.

Quella in corso è un’estate di grandissimi cambiamenti per il Napoli. I senatori Ospina, Ghoulam, Mertens, Insigne e Koulibaly hanno detto addio e Di Lorenzo ha ereditato la fascia da capitano. Nel frattempo sono arrivati nuovi innesti (Olivera, Kvaratskhelia, Ostigard e Kim Min Jae) e non è da escludere che possano esserci anche altri arrivi. Tutto, però, dipenderà da eventuali operazioni in uscita: se un giocatore dovesse essere ceduto, allora la società tornerà sul mercato per sostituirlo. Questo scenario potrebbe realizzarsi con Petagna (piace al Monza): dovesse lasciare la squadra, allora potrebbe arrivare Simeone dal Verona.

Negli ultimi giorni, però, si sta pensando ad un’altra cessione importante.

Il Napoli sotto attacco dalla Premier: dopo Koulibaly, un altro big può dire addio

Come anticipato, il Napoli sta cambiando radicalmente volto. Gli addii dei giocatori citati in precedenza hanno di fatto segnato l’inizio di una nuova era per la squadra di Spalletti. L’allenatore ha già avuto modo di osservare da vicino i nuovi arrivati e sta lavorando in modo particolare su Kvaratskhelia: il georgiano ha impressionato in allenamento e durante le amichevoli.

La società ha anche sostituito prontamente Koulibaly con Kim Min Jae. Il difensore sudcoreano era già nel mirino a gennaio ed ora è arrivato dopo che il Napoli ha pagato la clausola rescissoria: l’ex Fenerbahce avrà il duro compito di sostituire l’ex numero 26 azzurro.

Il mercato è ancora lungo e non sono escluse sorprese. Un altro big, infatti, è finito nel mirino di un club di Premier League: si tratta di Piotr Zielinski.

Il polacco è un punto cardine per Spalletti, anche se il finale della passata stagione è stato complicato per lui. Ora, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe il West Ham sulle sue tracce: i londinesi hanno chiuso da poco l’affare Scamacca e sono pronti a pescare nuovamente in Serie A.

Il giocatore, però, non sarebbe totalmente convinto della destinazione e rimarrebbe volentieri al Napoli. Tuttavia, se gli Irons dovessero presentare un’offerta irrinunciabile (almeno €40 milioni), allora gli azzurri prenderebbero in considerazione questa ipotesi. Per ora, però, si tratterebbe solamente di un interessamento: non è in corso una trattativa ufficiale.