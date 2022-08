Arriva la bomba di mercato per il Napoli, il bomber è a un passo: pace fatta con il club

Arriva la bomba di mercato in casa Napoli, il bomber è ormai a un passo dal suo passaggio ufficiale in azzurro: tifosi in estasi.

Il club campano, dopo le pesanti uscite, accelera anche sul fronte entrate e dopo l’ufficialità del coreano Kim si avvicina anche il grande colpo in attacco, il bomber è a un passo: tifosi azzurri in festa.

Il Napoli, dopo i diversi addii pesanti delle ultime settimane, è ora chiamato ad accellerare pesantemente sul fronte entrate.

Gli azzurri hanno di recente accolto il difensore nordcoreano Kim Min Jae, l’ex Fenerbache avrà il compito arduo di sostituire Kalidou Koulibaly, partito alla volta del Chelsea, ma il solo suo acquisto non può di certo bastare ad una piazza ambiziosa come quella campana.

Il malumore tra i supporter del Napoli è infatti diffuso a causa di un consistente numero di cessioni (su tutte Mertens e Koulibaly) e di un mercato in entrata sino a qui scarno e sottotono rispetto alle rivali.

Per alzare nuovamente l’umore della piazza allora, il presidente De Laurentiis sta ragionando ad acquisti importanti come il portiere spagnolo Kepa, per lui si avvicina l’accordo tra Chelsea e Napoli ma ancora nulla sembra essere deciso.

Oltre all’estremo difensore è sempre più probabile l’aggiunta di un attaccante che possa alternarsi con Osimhen o anche giocarci assieme. Nelle ultime ore sembra sempre più vicino l’arrivo del nuovo bomber azzurro: ecco di chi si tratta.

Arrivano conferme sul nuovo arrivo, il Napoli è sempre più vicino al suo nuovo attaccante

Il mercato in entrata del Napoli inizia finalmente a prendere quota e dopo Kim si avvicinano nuovi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Oltre al già citato Kepa, la società di Aurelio De Laurentiis sta ragionando sull’inserimento in rosa di un nuovo centravanti che possa far rifiatare Victor Osimhen.

Stando a quanto annunciato da Radio Kiss Kiss, da sempre vicino all’ambiente azzurro, sarebbe ormai ai dettagli l’approdo in Campania dell’attacante del Verona Giovanni Simeone.

L’argentino è reduce dalla sua miglior stagioen italiana con ben 17 gol e 6 assist in campionato che hanno condotto il Verona ad una stagione da squadra rivelazione.

Non sono ancora chiare le cifre dell’affare ma nei prossimi giorni dovrebbero arrivare eventuali conferme per quello che sarebbe senza ombra di dubbio un acquisto molto importante per il Napoli in un momento che continua ad essere molto difficile.