Borussia Dortmund, dramma Haller: la malattia è gravissima, preoccupazione tra i tifosi

Il tumore diagnosticato al nuovo attaccante del Borussia Dortmund è maligno e dopo l’operazione sarà necessario eseguire chemioterapie.

Il nuovo attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller ha dovuto subire un intervento chirurgico dopo la diagnosi di un tumore ai testicoli.

L’intervento chirurgico è stato già effettuato ed è riuscito, ma come annunciato dal club tedesco il tumore ai testicoli è maligno e l’ex Ajax dovrà sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi.

Haller è stato comprato dal Borussia Dortmund il 6 luglio 2022 per 31 milioni di euro come sostituto di Erling Haaland, volato a Manchester sponda City per 100 milioni. Con la maglia dell’Ajax in Eredivisie Haller ha vissuto lo scorso anno la stagione migliore della sua carriera, segnando caterve di gol con cui ha trascinato i lanceri verso il titolo di campioni d’Olanda e se stesso verso quello di capocannoniere dell’Eredivisie con 21 gol in 31 partite, che sommati agli 11 segnati in Champions League (terzo dietro a Benzema con 15 e Lewandowski con 13) e ai 2 in coppa d’Olanda porta a 34 totali il suo bottino stagionale.

Gli scenari di mercato del Dortmund

Un po’ come l’Inter, che lo scorso anno ha dovuto sostituire Christian Eriksen dopo i problemi al cuore prendendo a parametro zero Hakan Calhanoglu dal Milan, anche il Borussia Dortmund sarà costretto a tornare nuovamente sul mercato per ovviare alla lunga assenza del talento franco-ivoriano, anche se insieme a lui è arrivato anche il ventenne tedesco Karim Adeyemi, promettentissimo attaccante ex Red Bull Salisburgo.

Le alternative dei tedeschi sembrano essere diverse, anche se non tutte facilmente percorribili. C’è l’ipotesi che porta ad Edin Dzeko, che ha vinto la Bundesliga con il Wolfsburg nella stagione 2008/09, che però non vuole separarsi dall’Inter nonostante l’arrivo di Romelu Lukaku, che in coppia con Lautaro Martinez toglierà sicuramente spazio al bosniaco.

Un’altra pista porta ad una vecchia conoscenza dell’Inter, l’attaccante argentino Maurito Icardi. Da quando ha lasciato i nerazzurri Icardi non è riuscito a trovare tantissimo spazio al PSG, che ha ora intenzione di lasciarlo andare. Il classe ’93 è nel mirino del Monza, che sogna in grande per il suo primo anno in Serie A.

Altro colpo possibile è quello che porta a Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco di proprietà dell’Herta Berlino ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito alla Fiorentina, segnando 6 gol in 18 partite con i viola. In 56 presenze con l’Herta ha segnato 12 gol in Bundesliga. Il polacco è uno degli obiettivi di mercato della Salernitana di Iervolino, che però difficilmente potrà fare concorrenza ai gialloneri.

In ogni caso ciò che interessa più di ogni altra cosa sia al Borussia Dortmund che a tutto il mondo del calcio e non solo è la pronta guarigione di Sebastien Haller, a cui facciamo i nostri più sentiti auguri per un rapido ritorno in campo.