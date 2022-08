Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso: “Quando ufficializzeranno la loro storia”

Francesco Totti e Noemi Bocchi, nonostante le foto scattate e le numerose indiscrezioni di queste settimane non si sono mai fatti vedere insieme. Le cose potrebbero cambiare.

Continua a tenere banco nel mondo del gossip e dello spettacolo la separazione, dopo 17 anni di matrimonio, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse settimane, sono state pubblicate da Chi – diretto da Alfonso Signorini – diversi scatti dell’ex numero dieci della Nazionale e della Roma sotto casa di Noemi Bocchi.

In seguito, l’ex Capitano della Roma sembrava aver scelto la strada del profilo basso: zero o pochissimo social, ma soprattutto non facendosi vedere per la Capitale. Ilary Blasi, invece, è dapprima partita in vacanza alla volta della Tanzania, poi a Sabaudia.

Ancora una volta i paparazzi di Chi ha beccato in questi giorni Francesco Totti sotto casa di Noemi Bocchi, in zona Roma Nord. Per molti la prova – nonostante l’onda mediatica – che la relazione sia molto più seria di quanto descritta inizialmente.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, storia seria

Nei giorni scorsi, Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero incontrati a Sabaudia, per darsi “il cambio” nella casa vacanze di Sabaudia, da tempo meta preferita dell’ormai ex coppia. Tra i due ci sarebbe stato soltanto un accenno di saluto e nulla di più, a conferma – come ha sostenuto qualche giorno fa Il Corriere della Sera – di un clima gelido, anche in vista dell’incontro tra gli avvocati per l’accordo di separazione.

Dunque, l’ex Capitano della Roma è a Sabaudia con i figli per godersi le vacanze ma, a pochi km, è stata beccata proprio Noemi Bocchi. Non solo: stando alle prime ricostruzioni, la 34enne romana sarebbe stata prelevata da uno yatch che avrebbe ormeggiato nel mare intorno alla costa laziale. In più, gli amici di Noemi Bocchi hanno raccontato che, per la prima volta, non è andata in vacanza in Sardegna, preferendo il litorale laziale.

Un accordo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi?

Stando alle ultime ricostruzioni, Francesco Totti e Noemi Bocchi – che vorrebbero vivere la loro storia d’amore alla luce del sole – continueranno a vedersi lontano da occhi indiscreti. Almeno fino alla conclusione della separazione tra l’ex Capitano e la conduttrice Ilary Blasi.

Francesco Totti e la conduttrice Mediaset, nei prossimi giorni, dovranno battagliare su quello che è un vero e proprio impero costruito in tanti anni dai due: società, immobili, quote e tanto altro. Concluso questo iter, Totti e Noemi Bocchi ufficializzeranno la loro relazione.