Gianluca Vacchi, compleanno bis per l’imprenditore | I festeggiamenti sono esagerati

Anche se sembra ancora una ragazzino, Gianluca Vacchi ha compiuto 55 anni. Ha festeggiato come solo lui sa fare, con una festa che è durata due giorni.

l 55esimo compleanno di Gianluca Vacchi, l’imprenditore è nato il 5 agosto 1967, è stato festeggiato in grande stile. Ci ha pensato la compagna Sharon Fonseca a curare tutto in ogni dettaglio, sorprendendolo con gesti pieni d’amore.

L’imprenditore italiano e la modella venezuelana 27enne stanno insieme dal 2018 e sono genitori della piccola Blu Jerusalema nata nel 2020. Ovviamente entrambe le donne della vita di Vacchi erano presenti nel grande giorno.

Una festa pazzesca che ha visto vari step, a cominciare dalla mattina per durare fino al giorno dopo.

Sharon, ha riunito gli amici nel suo grande yacht e la prima parte dei festeggiamenti si è svolta in mezzo al mare, vicino Capri. Tutti gli ospiti in costume si sono divertiti tra tuffi e giochi d’acqua. Poi è stata la volta di un party in un locale molto famoso di Porto Cervo, dove è stato protagonista non solo in quanto festeggiato ma anche in qualità di dj. La giornata è cominciata con una dolce dedica social accompagnata da immagini di famiglia: “Buon compleanno amore mio, celebro la tua vita e tutto ciò che sei! Con la tua resilienza, la tua disciplina e il tuo cuore mi hai insegnato infinite cose e saranno per sempre un’ispirazione per me. Mano nella mano, cammineremo in questa avventura a volte bella, a volte impegnativa chiamata vita. Perché come mi dici sempre, per arrivarci, dobbiamo stare insieme“. Sullo yacht erano riuniti i più cari amici di Vacchi, e dopo pranzo la torta è stata portata da Sharon. Un dolce panna e fragole con lo stemma “GV” di cioccolato. Poi la barca si è spostata e per la serata Gianluca si è scatenato. Tutti gli ospiti si sono riunita nella discoteca Just Cavalli di Porto Cervo. Ed è stato proprio lui ad accendere la nottata mettendosi in consolle e facendo ballare tutti fino all’alba. Sempre presente la bellissima Sharon, super innamorata, che si è scatenata per tutta la notte.

Ogni compleanno un regalo speciale

Questo è stato un compleanno più in versione “familiare”, ma Gianluca è sempre stato famoso per le sue “simpatiche esagerazioni” e per i balletti che lo hanno reso famoso in tutto il web.

Ogni festa organizzata in suo onore è sempre stata qualcosa di grandioso. Anche nel 2019 e nel 2020 aveva festeggiato il compleanno in Sardegna, in presenza di tanti volti noti del mondo dello spettacolo.