Kate Middleton, quarto figlio: il Principe William dice no | La reazione della Duchessa

Il Principe William ha stoppato l’arrivo di un nuovo figlio in famiglia: ecco cosa è successo con la sua consorte, la Duchessa Kate Middleton.

Loro sono di certo la coppia più amata, e chiacchierata del Regno Unito. Prossimo Re e Regina della Famiglia Reale Windsor, i Duchi di Cambridge William e Kate sono costantemente sotto i riflettori della stampa mondiale. E non potrebbe essere diversamente.

A Londra si discute animatamente di un passaggio di consegne – quando verrà a mancare la Regina Elisabetta II, chiaramente – tra il Principe Carlo e il Principe William, quest’ultimo considerato in grado di portare la Monarchia Britannica al passo con i tempi.

Ovviamente le possibilità che il Principe Carlo, dopo tutti questi anni, rinunci al trono sono pochissime. Ma intanto, i Duchi di Cambridge, fanno le prove generale, prendendo sempre più spazio all’interno della Corona britannica.

In arrivo un nuovo figlio?

Dicevamo: i Duchi di Cambridge sono costantemente sotto i riflettori. In questi ultimi mesi, hanno spesso svolto per la Corona – o in sostituzione della Regina Elisabetta – diversi incarichi: cerimonie, eventi e premiazioni, loro ci sono sempre stati. E proprio in una di queste visite istituzionali, presso la Scuola Elementare di St. John’s di Port Glasgow, si è tenuto un curioso siparietto tra Kate Middleton e William Windsor. La Duchessa ha conosciuto il piccolo Saul e non ha resistito, tenendolo in braccio e coccolandolo. Tutto finito? Non è perché è arrivata la reazione inaspettata del Principe.

Bisogna dire che, in questi mesi, si è parlato molto circa un nuovo figlio per William e Kate. La coppia ha già tra bambini: George, di 8 anni, Charlotte di 7 anni e Louis, che ha 4 anni.

Le parole del Principe William

Quando il Principe William ha visto sua moglie, la Duchessa Kate Middleton con in braccio un bebè, ha scherzato a voce alta con i presenti: “Potete portare mia moglie fuori di qui prima che le venga voglia di avere un figlio?”.

E non è la prima volta che accade. Nei mesi scorsi, durante una visita in Danimarca, il Principe William scherzando con la stampa aveva detto: “William si preoccupa sempre del fatto che incontri qualcuno sotto un anno di età. Torno a casa e dico: ‘Facciamone un altro'”.