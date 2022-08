Il nuoto fa bene a mente e corpo: ecco quali sono tutti i suoi “magici” benefici

Il nuoto è un ottimo sport da intraprendere per vari motivi, ecco quali sono tutti i suoi vantaggi.

L’estate è il momento ideale per dedicarsi al nuoto poiché la sensazione di acqua fresca mentre all’esterno le temperature sono molto elevate produce una sensazione di benessere.

Certo, non è necessario diventare la nuova Federica Pellegrini in un batter d’occhio, si può procedere in autonomia iscrivendosi a un corso o cominciando da soli questo magnifico sport che inoltre è davvero adatto a tutte le età.

Quale corso scegliere

Innanzitutto se ci si vuole approcciare a questa disciplina e si teme l’acqua si può provare con i corsi per fobici. Se invece non si teme l’acqua ma si è ancora agli inizi sarebbe meglio un corso da principiante. Meglio poi accertarsi che i partecipanti non siano troppi in modo da essere seguiti al top.

Nuoto senza limiti