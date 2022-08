Brufoli sulle braccia addio: i 10 rimedi perfetti per questo problema

I brufoli sulle braccia costituiscono un fastidioso inestetismo che vorremmo eliminare.

Quello dei brufoli sulle braccia è un disturbo della pelle presente nel 40% della popolazione adulta il cui nome scientifico è: cheratosi pilare. I brufoletti di questo tipo sono simili alla pelle d’oca e sono legati a cambiamenti ormonali che a volte compaiono con la pubertà e poi scompaiono.

Si formano a causa dell’accumularsi del sebo nei follicoli piliferi, le donne, purtroppo, sono quelle maggiormente affette da questa condizione. C’è da sottolineare che non esiste una cura definitiva, ma è possibile comunque migliorare la situazione, ecco come.

Brufoli sulle braccia: ecco perché

Le cause di questo problema, detto anche pelle di gallina, non sono conosciute, ma pare si tratti di qualcosa di ereditario. A volte, comunque può scomparire spontaneamente, altre no. I brufoletti, solitamente, sono molto piccoli e di colore più scuro, molto simile al rosso. In rari casi comportano anche prurito.

L’importante è idratare!