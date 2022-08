Auricolari, attenzione all’uso prolungato | I rischi per le nostre orecchie e le soluzioni

Sono tantissime le persone che utilizzano gli auricolari per buona parte della giornata, senza pensare ai pericoli legati ad un uso prolungato. Fortunatamente, con alcuni accorgimenti è possibile ridurre i rischi per le nostre orecchie.

Tantissime persone usano gli auricolari per buona parte della giornata. Sui mezzi di trasporto, al lavoro o durante gli allenamenti, per avere un sottofondo musicale mentre si è impegnati, o ascoltare un podcast che ci incuriosisce.

Esistono diverse tipologie di auricolari e cuffie e, negli ultimi anni, la loro versione Bluetooth è diventata la più popolare. Non tutti, però, pensano ai rischi legati ad un uso prolungato di questi apparecchi.

I rischi per il nostro benessere

Stare con gli auricolari o le cuffie per tanto tempo, soprattutto con un volume alto, può provocare diversi problemi alle orecchie e all’udito. Gli auricolari possono essere causa di dermatite o di infezioni per via del cerume e dei detriti che, dalle nostre orecchie, si depositano sopra di essi.

Inoltre, se gli auricolari non vengono igienizzati adeguatamente, il rischio è di sviluppare un’otite esterna dovuta all’aumento del numero di batteri presenti nelle orecchie. Per questo motivo, è importante prestare attenzione alla pulizia dei propri auricolari.

In base alle indagini dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il 12,5% dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 6 e i 19 anni e il 17% degli adulti tra i 20 e i 69 anni hanno dovuto fare i conti con danni permanenti all’udito per essersi esposti ripetutamente a suoni forti.

Alcuni consigli per evitare di danneggiare il proprio udito

Con alcuni piccoli accorgimenti è possibile ridurre i pericoli per la nostra salute. Innanzitutto, è fondamentale acquistare auricolari o cuffie di qualità. Di conseguenza, anche il suono che arriva alle nostre orecchie avrà una maggiore qualità.

Le applicazioni di monitoraggio potrebbero essere utili per capire se si stanno utilizzando gli auricolari – o le cuffie – per troppo tempo e a un volume eccessivo: il livello del volume e il tempo passato con gli auricolari sono, infatti, due fattori determinanti.

Per evitare di avere problemi all’orecchio interno a causa di un’eccessiva esposizione al rumore, bisogna prestare attenzione al livello di decibel, che non dovrebbe essere superiore all’80%. Se, mentre stai usando gli auricolari, le persone intorno a te riescono a sentire la musica vuol dire che il volume è ancora troppo forte. Se, parlando, hai bisogno di urlare per sentire la tua stessa voce vale lo stesso.

Per quanto riguarda il tempo consigliato da passare con gli auricolari, questo è di 90 minuti di ascolto. In caso si dovesse andare oltre, il consiglio è di abbassare leggermente il volume.