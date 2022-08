Arriva la pesante accusa nei confronti della Roma: “Noi non compriamo figurine!”

Arriva una pesante accusa nei confronti della Roma, il presidente non ci sta, le sue parole sono fortissime: “Noi non compriamo figurine”.

La critica nei confronti del calciomercato della Roma arriva forte e chiara, le parole pronunciate dal presidente del club rivale lasciano pochi dubbi: si accende la polemica.

La Roma prosegue nel suo lavoro di ampliamento e miglioramento della rosa per accontentare al massimo Josè Mourinho.

Il tecnico lusitano ha più volte ribadite nell’arco della scorsa stagione come i giallorossi necessitassero di profili di esperienza, giocatori in grado di incidere anche da un punto di vista psicologico sin da subito per poter alzare l’asticella delle aspettative.

L’inizio di mercato è stato sicuramente in linea con le richeste dell’ex Real Madrid ed Inter che ha infatti potuto abbracciare un suo fedelissimo come Matic oltre che Paulo Dybala, un colpo quest ultimo che ulteriormente acceso l’entusiasmo già dilagante della piazza.

Il prossimo passo dei giallorossi potrebbe essere ancora a centrocampo dove si avvicina l’olandese Georginio Wijnaldum. L’ex Liverpool è stato messo in lista trasferimenti dal PSG dopo solo un anno dal suo arrivo ed ora i grancesi stanno discutendo con la Roma per accordarsi sul pagamento del contratto del giocatore.

Un mercato sin qui stellare che ha però non convinto il presidente di un club rivale a quello giallorosso il quale ha espresso parole al veleno che hanno aperto la polemica.

L’accusa accende la sfida tra le squadre, ecco le parole al veleno pronunciate dal presidente del club rivale

Le polemiche durante la sessione di calciomercato sono sempre dietro l’angolo e le dichiarazioni di preisdenti, allenatori e giocatori fanno sempre molto discutere.

Uno dei temi che più di tutti tiene banco resta quello del tipo di acquisti che le squadre compiono: campioni affermati, giocatori in cerca di riscatto o giovani promesse, chiunque siano i nuovi arrivati le critiche da parte di addetti ai lavori e non solo è sempre dietro l’angolo.

L’ultima polemica in ordine di tempo l’ha lanciata il presidente della Lazio Claudio Lotito, le sue parole sul mercato della Roma non sono passate inosservate: ecco cosa ha detto.

“Noi non facciamo, ahimè, la collezione di figurine Panini“, questa la frase della discordia pronunciata dal numero uno dei biancocelesti interrogato sull’acquisto di Paulo Dybala da parte degli storici rivali. Lotito ha continuato asserendo che: “Noi non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato” un’altra bordata che ha un chiaro destinatario.

Le parole del presidente della Lazio faranno sicuramente molto discutere nelle prossime settimane ed aprono sin da subito l’eterna sfida tra le due squadre della Capitale.