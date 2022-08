Il rinnovo della stella dell’Inter rischia di complicarsi: la situazione si complica

L’Inter si prepara ad aprire la trattativa per il rinnovo della sua stella ma la strada rischia di complicarsi: tifosi preoccupati.

Situazione delicata in casa Inter con un mercato per il momento bloccato dalla forte necessità di piazzare quei giocatori ormai ai margini del progetto nerazzurro.

Il club meneghino, dopo essere stato tra i più attivi in Italia assieme alla Juventus e al Monza nel mese di giugno, ha visto un drastico stop delle trattative con obbiettvi quali Bremer e Dybala sfumati in favore di club rivali come i già citati bianconeri e la Roma.

A fermare l’impeto di Beppe Marotta è stato l’ormai famoso discorso cessioni. A lasciare Milano è infatti stato il solo Vidal (tramite una buonauscita da ben 3,5 milioni di euro) oltre a Vecino e Ranocchia, entrambi a contratto scaduto.

I prossimi due giocatori che l’Inter dovrà vendere sono Sanchez e Pinamonti, per il primo c’è l’interesse del Marsiglia o in alternativa la rescissione in maniera simile a quanto già fatto con Vidal, il secondo è la prima scellta offensiva di Gasperini per la sua Atalanta ma al momento manca ancora l’accordo.

Oltre agli addi si inizia però a lavorare anche per i rinnovi dei pezzi pregiati, giocatori da blindare subito tra i quali spunta un nome in particolare: la trattativa per il suo rinnovo potrebbe cominciare a breve ma per l’Inter si nasconde un’insidia.

A tener banco in casa Inter sono anche i rinnovi (con eventuali aggiustamenti economici) delle stelle della rosa per blindare quello che è lo zoccolo duro del club meneghino.

Uno dei nomi è per esempio quello di De Vrij, l’olandese è reduce da una stagione altalenante ma resta senza ombra di dubbio uno dei leader indiscussi della rosa nerazzurra.

Oltre lui, a preoccupare ancora di più i tifosi è la situazione riguardante Milan Skriniar: l’Inter vuole rinnovarlo a tutti i costi ma occhio alle insidie.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2023 obbliga i nerazzurri ad accellerare fortemente sul discorso rinnovo per evitare di perdere a 0 uno dei giocatori più importanti della rosa ma ad insidiare la trattativa resta la proposta del PSG. I parigini hanno offerto a Skriniar 9 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ben di più dei 5 offerti inizialmente del meneghini che dovranno ora adeguare la proposta.

I tifosi dell’Inter sono ora preoccupati per quello che sarà il futuro di uno dei giocatori più amati della rosa ma l’intento dei nerazzurri rimane sempre quello di rinnovare Skriniar così da evitare brutte sorprese tra qualche mese.