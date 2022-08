Nuova pretendente per il giocatore della Lazio: l’offerta scatena l’ira di Sarri

Spunta una nuova pretendente nella corsa al giocatore della Lazio: il suo futuro è sempre più lontano da Roma, ma non dall’Italia.

Il giocatore è ormai ai margini del progetto tecnico biancoceleste, su di lui spunta una nuova pretendente: il futuro è sempre più lontano dalla Capitale ma non dalla Serie A.

Dopo un iniziale momento di stallo dettato dai soliti problemi economici, il mercato della Lazio ha finalmente preso il volo e la squadra di Sarri sta sempre più prendendo forma.

Nelle ultime settimane sono diversi i rinforzi ufficializzati dal club biancoceleste in particolar modo per la difesa dove sono arrivati ben 3 giocatori: Romagnoli, Casale e il giovane Gila.

A loro va poi sommato l’arrivo di Luis Maximiano, nuovo titolare in porta, e quelli già ufficializzati di Marcos Antonio e Cancellieri.

A fronte di questi tanti arrivi è però ora inevitabili attendersi delle uscite da parte del club del presidente Lotito.

Il giocatore che detiene il principale interesse è Luis Alberto. Lo spagnolo ormai da tempo sarebbe intenzionato a cambiare ambiente ma per ora non sono arrivate offerte considerate valide dalla Lazio.

Oltre lui anche altri giocatori potrebbero lasciare Roma e per uno di essi è spuntata nelle ultime ore una nuova contendente dalla Serie A: ecco quale.

Il giocatore della Lazio piace in Serie A: il futuro è sempre più lontano da Roma

In casa Lazio si ragiona ai giocatori considerati cedibili per poter abbassare l’attuale monte ingaggi, salito dopo i recenti acquisti.

Se giocatori come Immobile e Milinkovic-Savic sono attualmente visto come incedibili da parte della dirigenza biancoceleste, altri elementi, in particolare in difesa, potrebbero a breve essere ceduti.

Tra questi, quello che con maggiori probabilità saluterà la Lazio è Francesco Acerbi: sull’ex Sassuolo è spuntato anche l’interesse dell’Atalanta.

Il difensore lombardo è reduce da una stagione ampiamente sotto le aspettative e il rapporto con i propri tifosi è ormai ai minimi storici. Per lui si è fatta avanti l’Atalanta, squadra alla ricerca di esperienza da inserire in rosa ma l’ingaggio da 2,5 milioni resta un forte ostacolo.

Il futuro di Acerbi sembra dunque sempre più lontano da Roma e più squadre italiane stanno pensando a lui come rinforzo di esperienza in vista della prossima stagione, da capire nelle prossime settimane quelli che saranno i possibili sviluppi.