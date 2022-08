Bonus zanzariere: il risparmio può essere del 50% o del 100%, doppio regalo

Le famiglie italiane sono messe a dura prova dall’aumento del costo della vita.

Proprio per questo sono sempre alla ricerca di bonus e di occasioni per risparmiare. Quando arriva l’estate sicuramente le zanzariere sono qualcosa di importante.

Tuttavia installare delle zanzariere oppure sostituire delle vecchie zanzariere rovinate con quelle nuove ha un costo notevole.

Una doppia via per risparmiare sulle zanzariere

Ecco perché i bonus messi in campo dal governo possono essere una buona occasione di risparmio.

Per la famiglia che voglia installare delle nuove zanzariere o sostituire quelle vecchie in realtà ci sono due possibilità. Cerchiamo di capire come funzionano e quale conviene. Innanzitutto è importante sottolineare che la prima via consente uno sconto del 100%, mentre la seconda via consente uno sconto del 50%. Si tratta di utilizzare due bonus diversi. Comunque sia in entrambi i casi il bonus andrà a coprire sia l’acquisto delle zanzariere che anche la loro installazione.

Coperte anche le spese di installazione in entrambi i casi

Quindi sia che si scelga lo sconto del 50% che invece si scelga quello del 100% ad essere coperte sono anche le spese per l’installazione. Si avrà uno sconto del 100% se l’installazione della zanzariera è un lavoro trainato del superbonus 110%. Infatti se l’installazione della zanzariera rientra nel superbonus 110% chiaramente lo sconto sarà totale. Tuttavia ovviamente questa è una via non semplice da percorrere e c’è la possibilità di installare le zanzariere autonomamente senza ricorrere al superbonus. Infatti usufruendo dell’ecobonus, l’installazione delle zanzariere sarà agevolata al 50%. Per poter sfruttare l’ecobonus e avere uno sconto del 50% è importante che le zanzariere siano anche un riparo dal sole. Infatti se le zanzariere offrono una schermatura solare possono rientrare nell’ecobonus.

Come fruire dell’agevolazione più facile

Ovviamente in questo caso deve trattarsi di strutture fisse che abbiano il compito di proteggere l’appartamento delle zanzare ma che abbiano anche la funzione di offrire un riparo dal sole. In questo caso si potrà sicuramente usufruire dell’ecobonus e il risparmio sarà del 50%. Tuttavia per poter usufruire di questi sconti è importante che ci siano fatture e mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso dell’ecobonus è determinante che le strutture siano fisse perchè zanzariere mobili di qualsiasi genere non possono rientrare nell’agevolazione.