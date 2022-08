Come azzerare la bolletta dell’energia elettrica per sempre: svolta di agosto per le famiglie

La bolletta dell’energia elettrica è una vera stangata per le famiglie italiane.

Infatti da quando c’è stato l’aumento dell’inflazione e da quando c’è la guerra in Ucraina veramente tante famiglie non riescono ad andare avanti.

Tuttavia adesso c’è un modo per azzerare realmente il costo dell’energia elettrica e si tratta di uno strumento messo a disposizione proprio dal governo.

La svolta sulla bolletta dell’energia

Infatti per gli italiani entro i 20.000 euro di ISEE c’è la possibilità di richiedere il famoso reddito energetico.

Il reddito energetico eroga addirittura 8.500 euro per installare i pannelli solari sul tetto oppure sul balcone di casa. Con il reddito energetico la famiglia avrà questa cifra disposizione che coprirà sia l’acquisto che anche l’installazione dei pannelli solari. Ad essere coperta dal reddito energetico sarà anche l’eventuale rimozione di strutture preesistenti. Il reddito energetico è una misura molto importante perché permette potenzialmente di azzerare le bollette dell’energia per sempre.

Come funziona questo nuovo aiuto

Si tratta di una proposta del MoVimento 5 Stelle che però poi ha ottenuto la simpatia anche di altre forze politiche. Adesso il reddito energetico è concretamente partito e vediamo come si può fare ad ottenere questa importante misura. Innanzitutto bisogna verificare sul sito della propria regione o del proprio comune se nella propria realtà locale sia previsto questo strumento o se deve ancora partire. Nel caso in cui sia già partito bisogna verificare le condizioni poste per poter ottenere il reddito energetico. Infatti la soglia dei 20.000 euro è quella stabilita dalla regione Puglia che è stata la prima a far partire il reddito energetico. Tuttavia in realtà diverse possono esserci ISEE differenti ma anche essere erogate cifre diverse.

Come richiedere il reddito

Dopo che si sarà verificata l’effettiva esistenza del reddito energetico nella propria realtà locale si dovrà scaricare e compilare la modulistica presente sul sito regionale e inviarla. Un documento sicuramente richiesto è l’attestazione ISEE. Infatti anche se la soglia ISEE potrebbe essere diversa dai famosi 20.000 euro, comunque sia la misura del reddito energetico presuppone una soglia ISEE. Bisognerà anche verificare se ci sono altre condizioni e la cifra effettivamente erogata. Il reddito energetico è chiaramente molto diverso dal bonus bolletta perché riguarda soltanto le bollette dell’energia elettrica e perché consente effettivamente di azzerarle. Ma se l’energia prodotta dai pannelli solari dovesse essere davvero importante, la famiglia potrebbe anche pensare di abbandonare l’utenza del gas e di passare ad un sistema di riscaldamento elettrico.