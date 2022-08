Automobile e supermercato: come gli italiani più furbi dimezzano legalmente le spese

L’aumento del costo della vita è stata una vera stangata per le famiglie italiane. Sono veramente tante le famiglie a non riuscire più ad andare avanti.

Proprio per questo risparmiare diventa veramente fondamentale per le famiglie italiane ma per fortuna ci sono metodi di risparmio realmente efficaci.

Per gli italiani trovare il modo di risparmiare oggi sta diventando veramente fondamentale. Il fatto è che in Italia ci sono introiti veramente bassi.

Il forte risparmio per gli italiani

Basti pensare che un italiano su 4 guadagna meno del reddito di cittadinanza.

Una situazione così drammatica delle famiglie chiaramente impone un forte risparmio per riuscire ad andare avanti. Vediamo i trucchi più utili per tagliare i costi dell’automobile ma anche quelli del supermercato. Il primo posto che si può tagliare e quello del bollo auto. Infatti alcune regioni consentono di risparmiare il 20% del bollo auto se si paga con domiciliazione sul conto corrente. Il secondo risparmio arriva proprio sulla benzina perché gli italiani ormai hanno capito che conviene fare benzina alle pompe nologo. Le pompe nologo sono proprio quelle pompe di benzina che non appartengono ai grandi network e che perciò praticano prezzi più bassi.

Risparmio al supermercato

Ma un risparmio forte può arrivare anche al supermercato utilizzando una serie di tecniche. Infatti il supermercato così come il discount ci suggestiona per cercare di farci spendere di più. È stato studiato che il supermercato arriva a far comprare una quantità impressionante di merce inutile al consumatore. Tanto dello spreco di cibo che gli italiani fanno in realtà è dovuto proprio all’eccesso che viene fatto al momento dell’acquisto. Per difendersi da questo c’è un trucco molto semplice.

Come tagliare le spese concretamente

Bisogna redigere la lista della spesa prima di andare al supermercato. Se si fa la lista della spesa prima di entrare al supermercato, il supermercato non avrà modo di suggestionare il consumatore con i suoi trucchi psicologici e di fatto non potrà far spendere al consumatore più del dovuto. Ma una cosa davvero fondamentale è quella di confrontare il prezzo al kg dei prodotti. Solo confrontando il prezzo al kg dei prodotti si potrà davvero scoprire quello che costa di meno ed evitare le confezioni voluminose con poco prodotto.