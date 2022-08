Decreto Aiuti Bis: aumenti per pensionati e dipendenti ma troppi delusi ed esclusi

Il decreto aiuti bis è sicuramente la novità più attesa da parte del Governo.

Come vedremo in questo decreto ci saranno tanti aiuti ma anche tanti esclusi e le polemiche non mancano. Il decreto aiuti bis è l’ultimo vero decreto sociale (probabilmente) del governo Draghi.

Infatti in autunno si voterà e quindi può essere che il decreto aiuti bis sia l’ultimo occasione importante per il governo Draghi per dare una mano alle famiglie italiane.

Aiuti ed esclusioni

Nel decreto aiuti bis ci sono aiuti veramente importanti e preziosi ma troppe categorie sono rimaste escluse da questo decreto e come vedremo le polemiche non mancano.

Innanzitutto gli aiuti pensati da questo decreto sono veramente forti ed importanti. In effetti gli aiuti si sono proprio per i dipendenti: infatti per i dipendenti il governo ha pensato ad un altro mini taglio del cuneo fiscale. Una prima decontribuzione era già partita all’inizio dell’anno ma adesso ne arriva una seconda e così le buste paga possono aumentare. Ma oltre a questo aumento c’è anche l’aumento delle pensioni. Sia l’aumento degli stipendi che l’aumento delle pensioni arriveranno fino alla fine del 2022. Con il 2023 per gli stipendi dovrebbe arrivare il tanto atteso taglio del cuneo fiscale e per le pensioni arriverà la perequazione e quindi l’adeguamento che si fa ogni anno all’inflazione.

Chi non è contento

Tuttavia gli esclusi come vedremo sono tanti. Il punto è che proprio tante categorie sono state ignorate prima dal bonus €200 e adesso vengono ignorate anche nel decreto aiuti bis. Ovviamente il governo deve fare delle scelte perché non ha un budget infinito e quindi è chiaro che se aiuta qualcuno non potrà aiutare qualcun altro. Tuttavia non può non colpire come alcune categorie rimangano sistematicamente fuori dai radar dello Stato. Per esempio gli inoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione non stanno ricevendo nessun tipo di aiuto. Allo stesso modo le casalinghe continuano ad essere considerate una specie di categoria anomala che non merita mai nessun tipo di aiuto e nessun tipo di sostegno.

Gli esclusi

C’è anche da dire che per i beneficiari di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza non arriva nessun nuovo bonus da €200. Insomma questo decreto aiuti bis si è focalizzato sui dipendenti e sui pensionati, ma purtroppo ha tralasciato tante categorie fragili del nostro paese. Ovviamente non è escluso che il governo possa tornare con aiuti pensati in particolare per gli ISEE bassi. Tuttavia ad agosto concretamente non c’è nulla per loro.