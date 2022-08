DAZN, confermata la collaborazione con Sky Q e presto sarà disponibile, ma il Codacons non è d’accordo

Da oltre un anno a questa parte, non c’è pace per i diritti tv del campionato di calcio di Serie A. Le Idi di Marzo (del 2021) hanno trasformato il modo di guardare le partite, sempre più in streaming. Ma creato una serie di grattacapi, sin dalla sua nascita.

La querelle DAZN-SKY dell’anno scorso ha visto prevalere, alla fine, la piattaforma in streaming londinese, con l’ausilio decisivo di un TIM. Che, un anno dopo, ha capito che quell’investimento non portava a nulla, ha rinegoziato l’accordo con DAZN. E tutto sembrava finalmente volgere per il lieto fine. Già, sembrava.

Il CdA di Tim ha prodotto di fatto due accordi, con DAZN minimo comun denominatore, visto che i londinesi hanno rivisto le promesse fatte con TIM e poi accordatosi con Sky. Dall’ufficiosità all’ufficialità, il passo è stato davvero breve.

Ci vogliono due abbonamenti per vedere Zona DAZN su Sky

Con una nota congiunta Sky e DAZN annunciano il ritorno dell’app di DAZN su tutti gli Sky Q, sia quello per l’offerta satellitare sia per quello piccolino con digitale terrestre. Sky DAZN sarà quindi multipiattaforma, con il canale lineare ZONA DAZN che offrirà una selezione di eventi incluse le sette partite a giornata della Serie A, per cui DAZN ha i diritti in esclusiva, tre invece in co-esclusiva proprio con SKY. DAZN, innanzitutto resta il partner forte, quello che produce e trasmette le partite, che non potranno vedersi certamente in 4K, ma probabilmente in 1080 a 50i.

Dall’8 agosto si potranno guardare tutti i contenuti DAZN su Sky Q, tramite app oppure controllo vocale con la parolina magica da pronunciare: Apri DAZN. Per i clienti Sky Q e MySky sarà inoltre disponibile, anche ZONA DAZN, un canale opzionale inserito, visibile al 214 del telecomando di SKY e costerà 5 euro in più. Fin qui tutto chiaro. Per molti, ma non per il Codacons.

E’ un duro attacco quello del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che boccia senza mezzi termini l’accordo SKY-DAZN. Usando addirittura parole forti.

“Un pasticcio incredibile, una soluzione cervellotica anche difficile da capire”. E’ uno stralcio del pesantissimo comunicato ufficiale del Codacons. “Se infatti l’accordo prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati SKY di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder SKY il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi, molto più complesso è ricostruire quanto gli utenti finiranno per sborsare ogni mese”.

Il nocciolo della questione sta tutto in quei cinque euro per vedere ZONA DAZN, in pratica un abbonato SKY dovrà avere non solo l’abbonamento a SKY ma anche quello a DAZN. “E’ una soluzione complicatissima a pochi giorni dall’inizio del campionato – tuona il Codacons – e lascia gli utenti in una condizione di grande incertezza sui contenuti stessi e le caratteristiche dell’offerta”.

FONTI: DDAY TECH EVERYEYE