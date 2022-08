Guerra digitale tra nazioni, gli attacchi informatici sono sempre più frequenti e non da sottovalutare

Una volta, la guerra si faceva con le bombe, e i fucili, e le armi di distruzione di massa. Anche oggi, purtroppo, è così, ogni conflitto si porta dietro morti e feriti e Paesi distrutti. A questo si sta aggiungendo un altro fenomeno dilagante, quello dei cyber attacchi, che sebbene senza armi di distruzione riescono lo stesso a isolare e mettere in ginocchio intere nazioni.

Un esempio lampante di questo fenomeno è la guerra fra Russia e Ucraina. Bombardamenti a parte, che sono sicuramente il lato peggiore di questo conflitto che non porta che distruzione, ci sono stati numerosi attacchi informatici ai danni dell’una o dell’altra parte, che hanno intaccato diversi settori (come quello del gas) mettendo a repentaglio l’economia non solo dei due Paesi ma anche quella Mondiale.

A studiare questo fenomeno Check Point, che nel suo report semestrale ha evidenziato come gli attacchi informatici siano aumentati, solo nel 2022, del 42% rispetto agli anni precedenti. E la guerra in Ucraina è stata sicuramente determinante rispetto a questo aumento.

Cyber attacchi in Ucraina, la nuova arma di distruzione

“La guerra in Ucraina ha dominato i titoli dei giornali nella prima metà del 2022 e possiamo solo sperare che si concluda presto in modo pacifico. Il suo impatto sul cyber-spazio è stato drammatico sia per la portata che per le dimensioni, e quest’anno abbiamo assistito a un enorme aumento dei cyberattacchi contro le organizzazioni di tutti i settori e di tutti i Paesi“.

Così ha parlato Maya Horowitz, VP Research di Check Point Software, che ha continuato spiegando una situazione che non appare rosea: “Purtroppo, la situazione non potrà che peggiorare, soprattutto con il ransomware che è ormai la minaccia numero uno per le organizzazioni. Tuttavia, con le giuste competenze, strategie e soluzioni di cybersecurity, le aziende possono prevenire gli attacchi“.

Un ransomware è un tipo di malware che limita l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. Quindi il danno oltre che essere informatico è anche economico dal momento che questo tipo di virus richiede denaro in cambio della sua risoluzione.

Peraltro gli hacker si sono specializzati, negli ultimi anni, proprio negli attacchi perpetrati attraverso i ransomware, diventando sempre più sofisticati e difficili da contrattaccare. Il che ha sicuramente favorito l’insorgere di vere e proprie invasioni da parte di questo tipo di malware ai danni dei sistemi informatici di aziende, soprattutto, che si sono trovate costrette a pagare riscatti miliardari per poter tornare in possesso delle loro credenziali.

FONTE