Xbox Serie S riceve da Microsoft un devkit per tanta, tanta memoria aggiuntiva: ora è un missile!

Microsoft ha avuto una ideale geniale per rendere le sue console molto più efficienti del solito. Questa soluzione non solo ha portato ad un beneficio immane per tutti coloro che amano alla follia i suoi prodotti, ma potrebbe rivelarsi essere ottimale in vista del fatto che sia una buona proposta in un periodo così caldo e soffocante come il seguente. Ma quali sono i presupposti da sapere dato quello che abbiamo appena detto?

Ci sono tante situazioni interessanti che hanno coinvolto tutti noi nel corso di questo tempo, e nella maggior parte dei casi dobbiamo unicamente ringraziare a Microsoft. A parte alcune problematiche riscontrate in questo periodo, o la recente acqusizione dell’Activision Blizzard, è realistico ammettere che la compagnia si sia sempre impegnata nei confronti dell’utenza generale e dei propri fans.

E continuerà ad essere così pure in futuro. Lo possiamo dire tranquillamente poiché è necessario parlare di un recente miglioramento apportato a tutte le console di una determinata specie, le quali potranno godere di una resa differente grazie ad un progetto che Microsoft ha finalmente portato a termine. Non è niente di che obiettivamente parlando, ma era necessario; vediamo di che si tratta con precisione.

Il piano di Microsoft per potenziare le sue console

Microsoft ha deciso che le sue Xbox Series S potranno utilizzare una memoria extra per migliorare le prestazioni per via di un nuovo devkit che ha progettato e consegnato successivamente agli sviluppatori. Quanto appena detto è sicuramente una notizia sorprendente dato che nessuno si aspettava un simile risvolto, e adesso che se ne può addirittura parlare con trasparenza non potremo che esserne davvero felici dopotutto.

La questione, fra le altre cose, è venuta a galla poco tempo dopo la patch che si è occupata di ridurre i tempi di avvio della console, quindi è normale che non sia risultata essere una delusione. L’Xbox Series S, in sostanza, ha ricevuto un ulteriore miglioramento pensato per risolvere un problema ben noto relativo alla console next-gen economica, che sarebbe la quantità di RAM inferiore rispetto alla sorella maggiore Xbox Series X.

Resta chiaro il fatto che il nuovo kit di sviluppo non ingigantirà i GB di memoria della console, che sarebbro dieci contro i sedici dell’appena citata Series X, ma ci consentirà di far uso di qualche centinaio di MB extra utili comunque sia per il mantenimento di altri software. Non è male come aggiunta, specialmente se consideriamo che aggiornamenti del genere non vengano rilasciati sempre. Chissà quando vedremo il prossimo, e soprattutto se avremo l’opportunità di riuscirci; è tutto una attesa infinita a momenti.

Ma bando alle ciance, quanto tempo ci vorrà per vedere i risultati di questo update? Impossibile dirlo con certezza dato che prima sarà necessario valutare ogni singola informazioni del caso, e poi capire se quello che ha voluto proporre Microsoft sia stata effettivamente una buona idea o meno. Che lo possa essere è giusto, ma saranno le circostanze a deciderlo al posto nostro.