Whatsapp si aggiorna ancora con reaction agli stati, tutto ciò che bisogna sapere sull’update

In mente le reazioni di stato. E’ l’ultimo lavoro che sta sviluppando un WhatsApp più che attivo che mai in questo 2022. L’applicazione californiana, non libera, di messaggistica istantanea centralizzata, numero uno al mondo ha lanciato un un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play, portando la versione fino alla 2.22.17.24.

Status reactions. Si chiama così la funzionalità di WhatsApp, è in fase di sviluppo e la versione in questione è contrassegnata come aggiornamento compatibile. Alcuni fortunati utenti beta potrebbero anche essere in grado di utilizzare la stessa funzionalità dopo aver installato uno di questi aggiornamenti: 2.22.17.21, 2.22.17.22 e 2.22.17.23 build beta.

Già nella versione beta per Android 2.22.16.10, wabetainfo aveva condiviso notizie sulle reazioni di stato, una nuova funzionalità in fase di sviluppo che consente agli utenti di reagire agli aggiornamenti stessi di stato.

Gli amministratori di gruppo potranno eliminare qualsiasi messaggio, per tutti

E’ molto semplice verificare se la capacità di reazione agli aggiornamenti di stato è abilitata per il tuo account WhatsApp: basta visualizzare un aggiornamento di stato e scorrere verso l’alto. In questo caso, un utente puoi reagire all’aggiornamento dello stato scegliendo fra alcuni emoji disponibili: Faccina sorridente con occhi a cuore, Faccina con lacrime di gioia, Faccina con bocca aperta, Faccina piangente, Mani giunte, Mani applaudite, Popper festa e Cento punti.

Quando qualcuno reagisce al tuo aggiornamento di stato, l’emoji verrà inviata come messaggio in modo da essere sempre avvisato quando ricevi una reazione al tuo stato. La possibilità di reagire agli aggiornamenti di stato viene finalmente rilasciata ad alcuni fortunati beta tester che installano uno degli ultimi aggiornamenti dell’applicazioni. Sempre secondo l’autorevole wabetainfo nelle prossime settimane seguiranno altre attivazioni.

La release riguardante la reaction agli stati, comunque, non è l’unica funzione a cui sta lavorando WhatsApp. La messaggistica numero uno al mondo, infatti, sta rilasciando anche un’altra funzionalità funzione che consente agli amministratori di gruppo di eliminare qualsiasi messaggio, per tutti.

La procedura di questo update è molto semplice: se sei un amministratore di gruppo e provi a eliminare un messaggio in arrivo e vedi l’opzione “elimina per tutti“, significa che la funzione è disponibile. Quando elimini un messaggio per tutti, inviato da un altro partecipante al gruppo, le altre persone possono sempre vedere che hai eliminato quel messaggio in quanto il nome viene visualizzato nel fumetto della chat.

