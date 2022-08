Instagram è pronto a tutto pur di sedurre nuovamente gli utenti, sempre più numerosi si rivolgono a TikTok.

La sua forza è stata sempre nella condivisione in primis di foto. E’ nato con questa priorità Instagram. Diventando grande, per molto tempo il numero uno al mondo. Ma l’avvento di TikTok, la sua lunga e inaspettata corsa senza freni, ha sparigliato le carte a Mark Zuckerberg e Adam Mosseri, CEO del social di Meta che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet.

Instagram sta cambiando. E molto. È quasi costretto a farlo, visto che deve rincorrere il fuggitivo social cinese. Da qui l‘introduzione di nuovi e costanti aggiornamenti. Che però rischiano di essere un effetto boomerang.

Le innovazioni non sempre piacciono. Attualmente, l’applicazione sta lavorando a un nuovo aggiornamento che mira a rendere più semplice per gli utenti la visualizzazione di qualsiasi immagine o video di Instagram a schermo intero, senza alcun effetto sui suoi pixel, il che significa che ora i milioni di unteti di Instagram potranno visualizzare un’immagine o un video per intero schermo, ad alta qualità.

Il passaggio dal cinque-quarti al sedici-noni

Ma la funzionalità è stata aspramente criticata da molti utenti, perfino del calibro di Kim Kardashian o Kylie Jenner: sono in molti infatti a non vedere di buon occhio la trasformazione in atto di Instagram da un’applicazione prevalentemente fotografica a un social più orientato al video (schermo intero).

Adam Mosseri pensa positivo, ostenta comunque ottimismo e non intende fermarsi qui, perché sa che ci vuole altro per stare al passo di TikTok. Il CEO di Instagram ha infatti annunciato pubblicamente che i suoi team stanno lavorando a un formato sedici-noni per le foto. “Si potranno avere video verticali – spiega – ma non foto verticali su Instagram. Quindi abbiamo pensato che forse dovremmo assicurarci di trattare entrambi allo stesso modo“.

Attualmente, le foto verticali vengono ritagliate per adattarsi a un formato cinque-quarto, praticamente quasi un quadrato, oppure la foto viene visualizzata nel suo insieme, ma sempre con le stesse proporzioni, lasciando strisce vuote sui lati.

La domanda sorge spontanea: riuscirà questa idea a prevalere o verrà rielaborata dagli sviluppatori? Bisognerà attendere i risultati della fase di test per scoprirlo. Ma quello che è certo è che il primo Instagram, che consentiva solo foto quadrate, è davvero alle spalle. Passato, trapassato remoto. Il presente è incerto e di conseguenza il futuro tutt’altro che florido, allo stato attuale delle cose.

FONTE