Il vostro Notebook sta bruciando? Ecco le migliori soluzioni per tenerlo fresco e al sicuro

I computer possono riscaldarsi con una facilità immane visto e considerato che siamo in estate, danneggiandosi in grande di conseguenza. Ma come possiamo evitare che ciò accada? Ebbene, ecco dei suggerimenti di cui non dovremo fare mai a meno.

Siamo ad agosto e il caldo ci sta letteralmente uccidendo, questo lo sappiamo tutti quanti noi ormai. Tuttavia, ciò che ci chiediamo maggiormente è se anche il computer possa risentirne di queste spiacevole esperienza in pratica. La risposta potrebbe essere positiva in ogni caso, ragione per la quale stiamo mettendo a rischio il nostro dispositivo elettronico preferito.

Questo accade principalmente con i laptop, i quali soffrono moltissimo il calore estivo e vanno molto facilmente in surriscaldamento. Quando ciò accade, oltretutto, entra in gioco una condizione chosmata “throttling”, che non sarebbe altro che la velocità dei chip principali che viene abbassata drasticamente per ridurre il calore prodotto, evitando che si vada incontro ad una possibile rottura.

Insieme a ciò, inoltre, le ventole vengono portate alla massima potenza possibile, sempre per diminuire la temperatura chiaramente. Nel momento in cui succede il nostro computer farà un rumore insopportabile e sarà lentissimo; non è un buon segno dato che potrebbe subire dei danni irreparabili. A tal proposito vi vogliamo consigliare alcuni metodi per aiutarvi a controllarlo meglio, scongiurando la possibilità che possa bruciarsi definitivamente.

I consigli per salvaguardare l’integrità di un laptop

Innanzitutto dobbiamo tenere a mente la posizione in cui lo stiamo usando: se ci troviamo in un posto molto caldo, il computer si surriscalderà prima e ci metterà più tempo a tornare ad una temperatura di sicurezza. Il nostro compito, quindi, è di usarlo all’ombra e nel posto più fresco che abbiamo a disposizione. Pensiamo anche a come poggiarlo; una superficie liscia e fresca, come una base di marmo o pietra levigata, sarebbe l’ideale, come anche un normale tavolo o una scrivania.

Non dimenticate neanche che sia di vitale importanza conoscere bene dove si trovano le prese d’aria del proprio computer, sia per evitare di ostruirle che per pulirle ogni tanto. È sufficiente utilizzare pure un piccolo compressore o una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere, ma stando sempre attenti alla direzione.

Infatti, qualora decidessimo di soffiare verso l’interno del computer non faremo altro che spingere la polvere nella scocca e farla accumulare in un punto inaccessibile, dove prima o poi farà surriscaldare qualche componente. Piuttosto sarebbe il caso di posizionare una aspirapolvere vicino alla feritoia da pulire.

Un altro punto a favore è evitare che la CPU venga impiegata senza alcuna ragione: dobbiamo evitare di usare app che si aprono in background e che consumano cicli che, anche dal punto di vista elettrico e del calore generato, hanno un costo non indifferente. Un esempio può essere la stampante: a che serve tenerla attiva se tanto non dobbiamo usarla? Ovviamente nessuno, motivo per cui dovremo stare molto attenti a quello che facciamo.