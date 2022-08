Roma, che euforia all’Olimpico! Quello che è successo è epocale, tifosi in delirio

La squadra di José Mourinho ha presentato davanti a tutti i tifosi presenti allo stadio Olimpico i nuovi acquisti Paulo Dybala e Gini Wijnaldum tra l’euforia del pubblico.

È tempo di presentazioni in casa Roma. Al termine (per ora) di una campagna acquisti stellare i tifosi giallorossi sognano in grande, puntando forte al ritorno in Champions League e forse anche a qualcosa in più.

Grazie alla collaborazione tra il DS Tiago Pinto e lo Special One sono arrivati a Roma pezzi da 90 che hanno messo tra le mani di Mou una rosa più competitiva di quella dello scorso anno, che comunque è riuscita a sollevare al cielo la prima edizione delle UEFA Conference League.

Dopo l’addio di Mkhitaryan, che si è accasato a parametro zero all’Inter, i giallorossi si sono attrezzati con gli arrivi di giocatori del calibro di Matic dal Manchester United, Dybala dalla Juventus e Georgino Wijnaldum dal Paris Saint-Germain che regalano al tecnico portoghese tantissima qualità e quantità per mettere paura alle grandi del campionato italiano.

Folla incredibile all’Olimpico

In occasione della sfida amichevole con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk i giallorossi hanno approfittato per presentare davanti ad addirittura 65 mila spettatori proprio questi tre pezzi da 90, che sono stati osannati dal pubblico.

Una partita amichevole che ha voluto anche dare sostegno al popolo ucraino, e i cui incassi sono stati devoluti proprio alla squadra arancione. Un incontro senza storia terminato con il risultato di 5-0 per i giallorossi che ha visto anche i nuovi acquisti tra i protagonisti.

Per l’argentino ed il serbo c’è stato anche spazio sin dal primo minuto, con il numero 21 protagonista sul gol del capitano Pellegrini che al 18′ ha aperto le marcature al termine di una bellissima azione che ha coinvolto anche Zaniolo e Abraham. Dybala che ha fatto vedere una bella serie di magie per tutto il primo tempo, compreso un splendido smarcamento di tacco con tiro a giro e una punizione parata dal portiere.

Primo tempo che finisce 3-0 grazie alle reti di Mancini (ancora su assist di Abraham) e all’autogol di Konoplya propiziato da Matic. Nella ripresa il 4-0 è firmato da Nicolò Zaniolo dopo un bello strappo di El Shaarawy, che all’87’ fa il suo secondo assist di giornata servendo Bove per il definitivo 5-0. Al 65′ c’è stato anche spazio per Wijnaldum, che ha rilevato un ottimo Zaniolo presentandosi per la prima volta con la maglia della Roma.

Una squadra quella giallorossa che ha convinto a pieno in questa che era l’ultima amichevole estiva in vista dell’inizio del campionato previsto il 14 agosto contro la Salernitana.