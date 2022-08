Napoli, la telenovela senza fine: sembrava fatta per lui, ma il club gli dice no

Non c’è pace per il Napoli che a poche ore dall’inizio della stagione sta vivendo un momento di grande confusione. Il cambio di maglia del giocatore sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma il club alla fine si è opposto: ecco cosa è successo.

Luciano Spalletti e tutti i tifosi partenopei non sono contenti del calciomercato condotto fino a ora e stanno chiedendo a gran voce rinforzi importanti al presidente De Laurentiis.

Ormai ci siamo, il campionato di Serie A sta per iniziare e il campo comincerà a dare i suoi verdetti. Chi però sulla carta ha già deluso in questa sessione estiva di calciomercato è sicuramente il Napoli. Le cessioni eccellenti nella rosa partenopea potrebbero anche non essere finite qui e ciò ha portato a numerose proteste da parte dei tifosi che hanno chiesto a gran voce a De Laurentiis di lasciare il club.

Chi certo non può essere contento è anche Luciano Spalletti. L’ex allenatore della Roma si è visto quasi smantellare una rosa che aveva portato al terzo posto nell’ultimo campionato e con la quale poteva ambire a traguardi ancora più importanti. Nell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport il mister ha dichiarato: “La squadra è incompleta, la società sa che va completata e sta lavorando per questo”.

Gli obiettivi più urgenti in questo momento sono quelli che riguardano il sostituto di Mertens e il portiere titolare. Mentre Raspadori è il favorito numero uno per prendere le veci del belga, c’è più confusione per l’estremo difensore. Meret non ha convinto lo staff tecnico e per questo al suo posto si sta valutando uno tra Kepa e Keylor Navas. Prima però c’è da piazzare il portiere italiano e per farlo si stanno trovando più difficoltà del previsto.

Le sue parole chiudono ogni spiraglio: c’è sempre più incertezza sul suo futuro

La strategia del Napoli era questa: cedere Meret in prestito allo Spezia e puntare tutto su uno tra il portiere spagnolo e quello costaricano. Poi però è tutto saltato perché lo Spezia, che ha dovuto cedere alle pressioni della Lazio su Provedel, ha virato prepotentemente sull’ex Fiorentina Bartlomiej Dragowski. A questo punto la favorita numero uno per accaparrarsi Meret pareva il Torino, ma le frasi rilasciate dal direttore tecnico dei granata Davide Vagnati hanno escluso ogni possibilità.

Il dirigente del club allenato da Juric ha dichiarato: “Meret? Non lo stiamo seguendo, anche se ad Alex mi lega un affetto particolare perché l’ho avuto due anni. È un ragazzo eccezionale, però siamo a posto in porta e abbiamo grande fiducia nei nostri due portieri“. Un’altra beffa quindi per il Napoli, che difficilmente a questo punto del mercato riuscirà a trovare un’alternativa in Serie A.

La volontà di cambiare in porta c’è ed è dichiarata, ma non è da escludere a questo punto una permanenza. Meret vorrebbe giocare con continuità e dimostrare di poter valere la maglia del Napoli, e chissà che alla fine proprio questo possa essere il suo destino.