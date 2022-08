Auto finisce la sua corsa nel fiume: è tragedia per mamma e figlia

Madre e figlia finiscono nel fiume con l’automobile. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente e il motivo per cui si trovassero lì a quell’ora.

La macchina su cui viaggiavano le due donne è uscita di strada finendo la sua corsa nelle acque del canale.

Quella che doveva essere una fuoriuscita autonoma si è mutata in tragedia. È successo a Stanghella nella Bassa Padovana. Un’automobile è uscita di strada finendo per cadere nel fiume Gorzone. A bordo c’erano due persone, entrambe morte a causa dell’incidente. A perdere la vita sono state due donne. Si tratta di Anita Bertazzo, 75 anni, e della figlia Pamela Breseghello, 48 anni, proprietaria dell’auto che ha finito la sua corsa nel fiume.

La dinamica dell’incidente

Il tragico incidente è avvenuto all’alba di ieri, mercoledì 10 agosto, quando erano da poco passate le 6. Nel punto dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo che aveva ricevuto la segnalazione di un’automobile nelle acque del fiume, con due passeggeri all’interno del mezzo. I pompieri hanno provato in ogni modo a salvare le due donne. Ma purtroppo, malgrado i tentativi di recuperare l’abitacolo, per le due vittime non si è potuto fare niente. Sul luogo della disgrazia intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Este. Adesso toccherà a loro cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le due donne sarebbero morte per annegamento, pur avendo tentato disperatamente di farsi largo e uscire dall’abitacolo dell’auto finita nel fiume.

La macchina ha percorso 500 metri in acqua

L’automobile, una Golf bianca, si sarebbe arenata nel corso d’acqua dopo aver percorso circa 500 metri nelle acque del fiume. Aperto un fascicolo da parte della procura di Padova.

Pamela lascia due figli piccoli. Era proprietaria del salone di parrucchiera Pam’S Style in via Roma a Stanghella, attività che aveva ereditato dalla madre Anita, che per più di trent’anni aveva esercitato la stessa professione. Ancora non è chiara la dinamica del drammatico incidente. E nemmeno è noto perché madre e figlia si trovassero in viaggio lungo il canale a quell’ora della mattina.

«Madre e figlia erano molto conosciute in paese – spiega Sandro Moscardi, sindaco di Stanghella – e dal punto di vista familiare erano cittadine modello, benvolute da tutta la comunità e attive sul territorio. Quando stamattina mi sono recato sul luogo dell’incidente e ho appreso la loro identità mi si è stretto il cuore: le ricorderemo tutti con grande affetto».